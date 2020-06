Animal Crossing im Juni: Alle neuen Fische - Mit Haien zum Sterni-Millionär

Animal Crossing: New Horizons bietet jeden Monat neue Inhalte. So auch bei den Fischen, die im Juni um eine Vielzahl an neuen Arten erweitert werden. Wir haben alle Fische, die ihr ab sofort neu fangen könnt für euch aufgelistet.

Aufteilung in die Halbkugeln: Zu Beginn des Spiels könnt ihr auswählen, auf welcher Halbkugel ihr spielen wollt. Damit ändern sich nicht nur die Jahreszeiten sondern auch die verfügbaren Fische und Insekten sind von der Auswahl beeinflusst. Deshalb listen wir für euch beide Halbkugeln auf.

Diese Fische könnt ihr ab sofort fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Hai Preis: 15000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Meer Lachssalmler Preis: 15000

Uhrzeit: 4 bis 21 Uhr

Wo: Fluss Walhai Preis: 13000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Arapaima Preis: 10000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Fluss Arowana Preis: 10000

Uhrzeit: 16 bis 4 Uhr

Wo: Fluss Hammerhai Preis: 8000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Meer Knochenhecht Preis: 6000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Teich Schlangenkopf Preis: 5500

Uhrzeit: 9 bis 16 Uhr

Wo: Teich Flösselhecht Preis: 4000

Uhrzeit: 21 bis 4 Uhr

Wo: Fluss Piranha Preis: 2500

Uhrzeit: 9 bis 16, 21 bis 4 Uhr

Wo: Fluss Schiffshalter Preis: 1500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Tilapi Preis: 800

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Fluss Nasenmuräne Preis: 600

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer

Besonderheit im Juni: die Haie

Besondere Schatten mit Schwanzflossen: Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, gibt es im Juni für Spieler auf der Nordhalbkugel auch eine neue Art an Fischen. Die Haie sind nämlich ganze besondere Tiere und haben einen eigenen Schatten. Ab sofort könnt ihr im Wasser nicht nur normale Schatten sondern auch spezielle Schatten mit Schwanzflossen finden. Dahinter verbergen sich extra große Fische und eben Haie.

Lukrativ Sternis verdienen mit Haien: Wie ihr der oberen Auflistung entnehmen könnt, sind die Haie sehr viel wert. Selbst die weniger seltenen Varianten geben schon sehr viel Geld und können somit für leicht verdiente Sternis verkauft werden. Habt ihr dann noch Lomeus auf eurer Insel, könnt ihr richtig absahnen und bis zu 22.500 Sternis pro Hai absahnen.

Diese Fische könnt ihr ab sofort fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Huchen Preis: 15000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: am Wasserfall Riemenfisch Preis: 9000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer See-Engel Preis: 1000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Kalmar Preis: 500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Stint Preis: 400

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Fluss

Was gibt es sonst noch im Juni?

Das sind aber nicht die einzigen Neuheiten, die euch im Juni in Animal Crossing: New Horizons erwarten werden. Wenn es neue Fische gibt, dann muss es auch neue Insekten geben. Zudem ist heute das Event zur Hochzeits-Saison gestartet.