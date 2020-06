Animal Crossing New Horizons: Alle neuen Insekten im Juni

Animal Crossing: New Horizons bietet jeden Monat neue Inhalte. So auch bei den Insekten, die im Juni um eine Vielzahl an neuen Arten erweitert werden. Wir haben alle Insekten, die ihr ab sofort neu fangen könnt, für euch aufgelistet.

1 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Insekten mit Preis & Fundort

Aufteilung in die Halbkugeln: Zu Beginn des Spiels könnt ihr auswählen, auf welcher Halbkugel ihr spielen wollt. Damit ändern sich nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch die verfügbaren Fische und Insekten sind von der Auswahl beeinflusst. Deshalb listen wir für euch beide Halbkugeln auf.

Diese Insekten könnt ihr ab sofort fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Goliathkäfer Preis: 8000

Uhrzeit: 17 bis 8 Uhr

Wo: an Palmen Pracht-Hirschkäfer Preis: 6000

Uhrzeit: 19 bis 8 Uhr

Wo: an Bäumen Himmelsfalter Preis: 4000

Uhrzeit: 19 bis 8 Uhr

Wo: in der Luft Japan-Rosenkäfer Preis: 200

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: an Bäumen Mücke Preis: 130

Uhrzeit: 19 bis 4 Uhr

Wo: in der Luft

3 2 Mehr zum Thema Worauf ihr beim Insekten fangen in Animal Crossing: New Horizons achten müsst

Diese Insekten könnt ihr ab sofort fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Himmelsfalter Preis: 4000

Uhrzeit: 19 bis 8 Uhr

Wo: in der Luft Troides Brookiana Preis: 2500

Uhrzeit: 8 bis 17 Uhr

Wo: in der Luft Mistkäfer Preis: 300

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: am Boden

Was gibt es sonst noch im Juni?

Das sind aber nicht die einzigen Neuheiten, die euch im Juni in Animal Crossing: New Horizons erwarten werden. Wenn es neue Insekten gibt, dann muss es auch neue Fische geben. Zudem ist heute das Event zur Hochzeits-Saison gestartet.