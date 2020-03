Animal Crossing: New Horizons: Unendlich Items dank Glitch

Das gemütliche Inselleben samt seinem motivierenden Spielfortschritt steht in Animal Crossing: New Horizons an erster Stelle. Wollt ihr aber, dass alles ein wenig schneller geht, dann haben wir was für euch. Und zwar könnt ihr dank Exploit viele Items unendlich oft klonen, wodurch beispielsweise euer Mangel an Eisenerz der Vergangenheit angehört.

Items duplizieren, so funktioniert's

Die Lücke im System hat YouTuber GameXplain herausgefunden. Wollt ihr den Glitch in Aktion sehen, dann schaut euch gerne das eingebundene Video im Artikel an.

Wichtige Voraussetzung:

Alleine könnt ihr die Items nicht duplizieren. Holt euch daher einen Mitspieler auf die Insel, ob lokal oder online spielt keine Rolle.

Schritt 1:

Zunächst müsst ihr einen Gegenstand auf den Boden stellen, auf dem ihr wiederum andere Items platzieren könnt. GameXplain nutzt im Video einen Karton als Unterlage. Möglich ist beispielsweise aber auch ein Tisch oder ein Rollwagen.

Schritt 2:

Platziert nun einen Gegenstand auf der Ablage. Klickt im Menü (x-Taste) auf das gewünschte Objekt und wählt "platzieren".

Wichtig: Nicht jedes Item könnt ihr platzieren. Einige Gegenstände landen zwar auch auf der Ablage, wenn ihr sie fallen lasst, auf diese Weise funktioniert der Glitch aber nicht.

Schritt 3:

Habt ihr alles vorbereitet, muss euer Mitspieler die Ablage nur noch fortlaufend drehen. Nutzt jetzt die Gunst der Stunde und schnappt euch das Item.

So dreht ihr Gegenstände auf dem Boden: Haltet die A-Taste gedrückt und flickt den Stick entweder nach oben oder unten.

0 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Werkzeuge & wann ihr sie freischaltet

Im Normalfall sollte der Gegenstand jetzt nicht mehr auf der Ablage liegen. Dank Glitch befindet er sich aber nach wie vor noch an dieser Stelle und zudem in eurem Inventar. Den Ablauf könnt ihr jetzt beliebig oft wiederholen - zumindest bis Nintendo den Fehler korrigiert hat, was wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauert.

Auf GamePro.de findet ihr noch viele, viele weitere Tipps & Tricks zu Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Swich. Hier verraten wir euch zum Beispiel, für was ihr zu Beginn eure Nook-Meilen ausgeben solltet und hier, wie ihr richtig angelt oder auf was ihr beim Insekten fangen achten solltet.

Werdet ihr den Glitch nutzen oder ist das überhaupt nichts für euch?