Animal Crossing-Superfan reist einmal um die ganze Welt, um alle Kunstwerke aus New Horizons im echten Leben zu sehen

Animal Crossing hat einen Fan dazu inspiriert, Museen in der echten Welt abzuklappern.

Animal Crossing: New Horizons bietet geneigten Fans insgesamt 43 Kunstwerke, die sie ergattern können, um damit ihre Insel zu dekorieren. Diese 43 Kunstwerke sind allesamt echten Bildern oder Statuen nachempfunden und ein Fan hat sich das Ziel gesetzt, alle Kunstwerke live in der echten Welt zu sehen – jetzt hat er es geschafft.

Animal Crossing New Horizons: Dieser Fan hat alle Kunstwerke aus dem Spiel in der echten Welt besichtigt

Vor drei Jahren wurde Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht und es dürfte vielen Menschen geholfen haben, den Anfang der Coronavirus-Pandemie zu überstehen. Viele Fans haben den Titel in ihr Herz geschlossen und einer davon ist TikToker mayplaystv.

Alle 43 Kunstwerke besucht: Der Animal Crossing-Fan hat sich irgendwann in den Kopf gesetzt, alle 43 Original-Kunstwerke aus dem Spiel in der echten Welt zu besichtigen. Dadurch, dass er in London lebt, hatte er schon einmal eine sehr gute Ausgangsposition.

Einmal um die Welt gereist: Aber natürlich sind nicht alle 43 Animal Crossing-Kunstwerke in Londoner Museen zu begutachten, weshalb der Fan im Lauf der Zeit eine kleine Weltreise absolviert hat. Die Kunstwerke verteilen sich auf insgesamt 17 Städte in 11 verschiedenen Ländern.

Einen Teil der Reise könnt ihr euch hier ansehen, unter anderem mit Szenen aus London, dem Louvre in Paris und dem Museo del Prado in Madrid. Auch in Wien, Krakau und Berlin hat mayplaystv diverse Museen abgeklappert:

Die gesamte Playlist mit allen Videos zur Animal Crossing-Rundreise und haufenweise Infos zu den einzelnen Kunstwerken findet ihr hier auf dem TikTok-Kanal von mayplaystv.

Jetzt hat er es wirklich geschafft: Seit April 2022 dauerte die Reise an, jetzt hat sie ihr Ende gefunden. Die letzten Stationen waren in Japan, und hier könnt ihr euch das große Finale mit allen Kunstwerken ansehen:

Die Reaktionen fallen entsprechend aus: Unter dem letzten Video trudeln haufenweise Glückwünsche ein. Manche Fans erklären, sie wären in Tränen ausgebrochen, wieder andere wünschen sich die Reisen als eine Art Travel-Guide in Buchform. Ob es dafür auch ein Dodo-Airlines-Paket gab, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass haufenweise Nook-Meilen verbraten wurden.

Wie gefällt euch die Idee? Welche Kunstwerke hättet ihr am liebsten in echt gesehen?