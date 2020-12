Animal Crossing: Diese limitierten Silvester-Items könnt ihr bis morgen kaufen

Endlich ist es soweit: Wir läuten das Jahr 2021 ein. Da aufgrund der aktuell grassierenden COVID-19-Pandemie der Verkauf von Silvesterböllern in Deutschland verboten ist, fällt der Wechsel in das neue Jahr vermutlich um einiges ruhiger aus als sonst. Da wäre es doch eine tolle Idee, den Jahreswechsel in Animal Crossing: New Horizons zu feiern, oder?

Feiert den Jahreswechsel mit Berlinern und Apfelschorle

Mit dem Wechsel von 2020 zu 2021 könnt ihr noch bis morgen vier saisonale Items ergattern, die in einigen Ländern typisch sind zu Silvesterfeiern. Sogar ein in Deutschland bekanntes Lebensmittel hat es in die Riege der Items geschafft:

Apfelschorle (Neujahrsabend, weltweit): 1000 Sternis

(Neujahrsabend, weltweit): 1000 Sternis 12-Trauben-Schälchen (Nochevieja, Spanien): 1200 Sternis

(Nochevieja, Spanien): 1200 Sternis Berliner-Teller (Silvester, Deutschland): 1200 Sternis

(Silvester, Deutschland): 1200 Sternis Neujahrsnudeln (Omisoka, Japan): 1300 Sternis

Wo erhalte ich die saisonalen Items? Am Automaten oder in eurer Nook Shopping App auf dem Ingame-Smartphone könnt ihr die vier saisonalen Items erwerben, indem ihr auf "Besondere Items" klickt und dort mithilfe der Schultertasten auf den Reiter "Saisonale Items" wechselt.

Achtung: Auch die anderen beiden saisonalen Items, die sich momentan bei Nook Shopping befinden, sind nur noch bis zum 31. Dezember verfügbar. Seid also schnell und sichert euch noch die limitierten Items, bevor sie aus dem Katalog verschwinden.

Der Winter bringt zahlreiche Aktivitäten

Doch auch abseits des Neujahrsfestes könnt ihr im Winter noch bis zum 6. Januar zahlreichen Aktivitäten nachgehen. Dazu zählen das Sammeln von Baumschmuck und dazugehörigen Rezepten oder das Bauen von Schnemil, dem perfekten Schneemann. Abseits dessen könnt ihr seltene Fische angeln und Schneeflocken mit eurem Kescher fangen.

Falls ihr schon länger nicht mehr in Animal Crossing: New Horizons reingeschaut habt oder komplett von vorne beginnen müsst, könnte euch der folgende Guide mit 45 Tipps für ein entspanntes Inselleben behilflich sein:

Wie plant ihr, Silvester zu feiern?