Sobald der Winter vor der Tür steht, kann man Schneemänner bauen. Was für Deutschland in der Realität nicht mehr so ohne weiteres gilt, ist bei Animal Crossing: New Horizons nach wie vor Gesetz. Ab dem 11. Dezember ist es soweit und ihr rollt euch Schnemil zusammen. Wie genau, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

So baut ihr Schnemil, den Schneemann perfekt

Die wichtigste Voraussetzung für Schnemil, den fröhlichen Schneemann, ist selbstverständlich der Winter. Sobald der 11. Dezember ins Land gezogen ist und der Boden weiß bedeckt ist, könnt ihr euch ans Bauen machen.

Wie lange ist der Schnee im Spiel: Ihr könnt Schnemil vom 11. Dezember bis zum 24. Februar bauen. Also genug Zeit, um auch wirklich alle Rezepte und genügend Riesenschneeflocken zu sammeln.

So baut ihr einen Schneemann! Der Vorgang an sich fällt recht simpel aus. Als erstes sucht ihr nach einer kleinen Kugel aus Eis, die irgendwo auf der Insel herumliegt. Jetzt rollt ihr sie einfach mit Tritten herum, um sie wie im echten Leben zu vergrößern. Wenn sie größer ist, könnt ihr sie mit euren Händen rollen.

Habt ihr das geschafft, sucht ihr euch eine zweite Kugel. Die rollt ihr ebenfalls wieder größer, befördert sie danach zur ersten und setzt sie obendrauf. Schiebt sie dafür einfach Richtung Kugel eins und der Schneemann steht.

So wird Schnemil perfekt! Nur ein perfekter Schneemann gibt euch auch eine Belohnung. Das bedeutet, dass eure Kugeln eine bestimmte Größte haben muss. Die erste sollte in etwa bis zum oberen Ende der Ohren eurer Figur reichen, der zweite ungefähr bis zum Kinn.

Zum dahinschmelzen: Schnemil bleibt euch drei Tage erhalten, da er mit jedem Tag etwas wegschmilzt. Ihr könnt zudem drei der Kugelfreunde gleichzeitig auf der Insel haben. Ist einer zu Wasser zerflossen, rollt ihr wieder von vorne los.

Riesenschneeflocken und was ihr mit ihnen anfangt

Habt ihr Schnemil zusammengebaut, belohnt er euch mit einer Riesenschneeflocke und einer Bastelanleitung. So könnt ihr etwa sogar einen Drei-Stufen-Schneemann errichten.

Habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt, erhaltet ihr sowohl ein Rezept als auch eine Riesenschneeflocke. Für die Anleitungen benötigt ihr auch andere Materialien, wie etwa normale Schneeflocken. Wie ihr die erhaltet, zeigen wir euch in einem separaten Artikel:

0 0 Mehr zum Thema Schneeflocken-Saison in Animal Crossing: Anleitung & Rezepte

Bastelanleitungen Benötigte Materialien Drei-Stufen-Schneemann 1 x Riesenschneeflocke

6 x Schneeflocke, 2 x Ast Eisbaum 1 x Riesenschneeflocke

8 x Schneeflocke Eisbett 1 x Riesenschneeflocke

10 x Schneeflocke Eisboden 1 x Riesenschneeflocke

8 x Schneeflocke Eissäule 1 x Riesenschneeflocke

3 x Schneeflocke Eisskulptur 1 x Riesenschneeflocke

4 x Schneeflocke Eisstab 1 x Riesenschneeflocke

3 x Sternensplitter Eisstuhl 1 x Riesenschneeflocke

3 x Schneeflocke Eistapete 1 x Riesenschneeflocke

8 x Schneeflocke Eistisch 1 x Riesenschneeflocke

8 x Schneeflocke Eistor 1 x Riesenschneeflocke

10 x Schneeflocke Eis-Trennwand 1 x Riesenschneeflocke

6 x Schneeflocke Eistresen 1 x Riesenschneeflocke

5 x Schneeflocke Schneemannhut 1 x Riesenschneeflocke

5 x Schneeflocke Stieleis-Duo 1 x Riesenschneeflocke

1 x Schneeflocke

Hier seht ihr die Anleitungen mit Riesenschneeflocken in der Übersicht:

Wie ändere ich das Aussehen? Wie gewohnt könnt ihr die neuen Items und Gegenstände auch farblich umgestalten. Dafür benötigt ihr lediglich Umgestaltungssets. Mit sieben davon macht ihr etwa aus dem Schneemann mit der blauen Mütze einen mit gelbem Hut. Oder ihr färbt euren Eisbaum in lila, grün, oder rosa ein.

Jetzt wisst ihr genau, wie ihr Schnemil, den Schneemann, zusammenbaut und wieso ihr manchmal dafür Belohnungen erhaltet und manchmal nicht.

Habt ihr jetzt auch Lust darauf euch einen eigenen lebendigen Schneemann zu errichten?