Nur Animal Crossing-Veteranen erhalten neues Mai-Item, der Rest nur aufgewärmte Deko

Seit wenigen Tagen ist das Update 1.10.0 für Animal Crossing: New Horizons verfügbar und leitet unter anderem die Mai-Feierei ein. Löst ihr das Labyrinth-Rätsel, werdet ihr mit einem Item belohnt. Jedoch bekommen nur alle, die im letzten Jahr schon einmal mitgemacht haben, einen neuen Gegenstand nach Abschluss des Labyrinths.

Aber wie kommt es dazu? Das Update überarbeitet einige Feiertags-Events, darunter auch die aktuelle Mai-Feierei. Ist das neue Update installiert, erhaltet ihr von Tom Nook ein Ticket für den Flughafen. Mit dem Schein sprecht ihr Bodo an und fliegt anschließend zu einer speziellen Insel mit Labyrinth.

Wie ihr den Irrgarten am besten löst, erfahrt ihr hier:

Das sind die Belohnungen: Habt ihr das Rätsel gelöst, erwartet euch im Ziel Kater Olli mit einem von zwei Items. Solltet ihr den Event bereits im vergangenen Jahr geschafft haben, erhaltet ihr ein Foto, das ihr sonst auf keinem anderen Weg bekommen könnt. Seid ihr neu dabei, erhaltet ihr wie schon 2020 einen Koffer.

Youtuber Abdallah hat die Mechanik in einem Stream entdeckt:

Was ist das Problem? Spieler:innen die Animal Crossing: New Horizons noch nicht lange zocken, müssen sich also mit dem Deko-Item begnügen. Grundsätzlich dürfte sich die Trauer über den Verlust für die meisten in Grenzen halten, aber trotzdem wäre eine Auswahl schöner gewesen. Immerhin gibt es auch Completionists, die darauf aus sind, jeden im Spiel verfügbaren Gegenstand zu sammeln.

Mai-Item vorerst nicht anders zu bekommen

Nur ein Ticket pro Spieler:in: Zwar dürft ihr die Insel jederzeit (gegen 100 Nook-Meilen) neu starten, während ihr euch im Labyrinth befindet. Allerdings könnt ihr sie nur einmal abschließen, da alle nur ein einziges Ticket erhalten. Eventuell liefert Nintendo ja eine andere Möglichkeit nach, an das Bild zu kommen. Zum Beispiel 2022, bei der nächsten Mai-Feierei.

Wie gefällt euch die Mai-Feierei?