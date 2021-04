Diese Animal Crossing-Mützen könnten für Tom Nook nichts Gutes bedeuten

Animal Crossing: New Horizons bringt demnächst wohl die sogenannten phrygischen Mützen ins Spiel. Was es damit auf sich hat und wieso es bedeuten könnte, dass es den kapitalistischen Tom Nook bald an Kopf und Kragen geht, wollen wir in dieser kleinen GamePro-Geschichtsstunde erörtern. Es kann jedenfalls nicht mehr lange dauern, bis endlich die große Revolution ausbricht – oder so ähnlich.

Phrygische Mützen in Animal Crossing - aber was ist das?

Darum geht's: Fleißige Dataminer aus der Arbeiterklasse haben in den dunklen Tiefen des Codes vom neuesten Animal Crossing New Horizons-Update nach Neuigkeiten gegraben. Dabei sind sie unter anderem auch auf ein neues Kleidungsstück gestoßen, das bald offenbar ins Spiel eingebaut werden könnte, und zwar die phrygischen Mützen.

Was sind phrygische Mützen? Ihr ahnt es wahrscheinlich bereits: Bei den kleidsamen Kappen handelt es sich nicht einfach nur um eine schlichte Kopfbedeckung ohne Bedeutung. Ganz im Gegenteil! Die phrygische Mütze ist vor allem ein Symbol der französischen Revolution und wurde währenddessen als eine Art Banner genutzt, aber auch einfach nur so getragen.

Die phrygische Mütze steht also für die klassischen Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Denen wurde vor allem mit der Guillotine Nachdruck verliehen. Aber die Geschichte der Mützen geht noch weiter zurück. Bereits zur Zeit der alten Römer und Griechen wurde sie von ehemals Versklavten getragen, die ihre Freiheit wiedererlangt hatten.

Die Existenz der Mützen bedeutet, dass es auch Guillotinen geben müsste

Tag der Bastille: Die phrygischen Mützen halten in Animal Crossing: New Horizons offenbar als saisonales Item Einzug, und zwar zum Feier des Tages der Bastille. In Frankreich wird jedes Jahr am 14. Juli der Sturm auf die Bastille gefeiert, einer der Höhepunkte der französischen Revolution.

Die Bastille ist eine Festung in Paris, war ein Gefängnis für politische Gefangene und wurde am 14. Juli 1789 von Revolutionären gestürmt. Die Menschen hatten Angst davor, von der königlichen Armee angegriffen zu werden und stürmten die Bastille, um sich mit Munition und Schießpulver auszustatten.

Wenn es in Animal Crossing also die phrygischen Mützen gibt und der Tag der Bastille gefeiert wird, könnte das noch sehr viel mehr implizieren. Zum Beispiel, dass auch die französische Revolution stattgefunden haben muss und unzählige reiche Adelige per Guillotine enthauptet wurden (via: Nintendo Life).

Wann geht es Tom Nook an den Kragen?

Wenn es so gesehen auch Guillotinen in Animal Crossing: New Horizons gibt, stellt sich die (nicht ganz so ernste) Frage: Wann haben die armen, geknechteten Spieler:innen endlich genug von der Schufterei zugunsten des reichen Geldsacks Tom Nook? Es kann eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Massen gegen ihn erheben.

Ab Mai hätten sie dann wohl zumindest die passenden Kopfbedeckungen dafür und irgendwo müssten eigentlich auch diese Guillotinen versteckt sein.

Was glaubt ihr? Wird sich der Pöbel in Animal Crossing: New Horizons bald erheben und Tom Nook entmachten?