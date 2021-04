Mai-Feierei in Animal Crossing 2021: Perfekte Lösung für das Labyrinth

Auch in 2021 findet erneut die Mai-Feierei in Animal Crossing: New Horizons statt. Auch diejenigen unter euch, die das Event bereits im letzten Jahr absolviert haben, sollten das Event nicht verpassen. Denn neben einem neuen Labyrinth wartet eine spannende Belohnung auf euch. Alles, was ihr für die Mai-Feierei wissen müsst, erklären wir euch in diesem Beitrag.

So beginnt ihr die Mai-Feierei

Um die Mai-Feierei zu starten, müsst ihr das Frühlingsupdate 1.10.0 herunterladen. Sobald ihr auf dem Titelbildschirm die Nummer 1.10.0 seht, sollte die Mai-Feierei automatisch beginnen.

Mai-Feierei-Ticket holen: Im Servicecenter müsst ihr mit Tom Nook sprechen, der euch zu einer besonderen Insel-Tour einlädt. Am Flughafen ist bei Servicekraft Bodo ein Ticket hinterlegt, mit dem ihr zur Insel fliegen könnt.

Um zur Insel zu fliegen, müsst ihr bei Bodo "Ich möchte fliegen" auswählen. Im Anschluss spricht er das Mai-Feierei-Ticket an, mit dem ihr zur Labyrinth-Insel fliegen könnt. Um zur Insel zur fliegen, müsst ihr euer Inventar auf der Heimatinsel lassen. Doch keine Sorge, ihr bekommt eure Gegenstände beim Heimatflug wieder zurück.

Wichtig: Ihr könnt nur ein Mai-Feierei-Ticket erwerben und habt somit nur einmal die Chance, die Insel zu besuchen. Das Event startet heute und kann bis zum 7. Mai in Angriff genommen werden.

So erhaltet ihr alle Belohnungen im Labyrinth

Auf der Insel erwartet euch ein Labyrinth, das anders gestaltet wurde als im Vorjahr. Um das Labyrinth in 2021 zu lösen und dabei alle Sterni-Coupons einzusammeln, müsst ihr die folgenden Schritte befolgen:

Geht ins Labyrinth und nehmt die Schaufel auf, rüstet sie aus und sammelt den Busch rechts auf, um an die Frucht zu kommen. Esst die Frucht und entwurzelt den ersten Baum, der sich vor euch befindet. Geht weiter und nehmt direkt geradeaus die beiden Holzstücke auf. Geht als erstes komplett nach rechts, springt über das Loch und nehmt beide Früchte auf. Esst eine Frucht und zerstört den Stein vor euch mit eurer Schaufel, um dahinter die Frucht aufzunehmen. Lasst die beiden Hartholz-Stücke hinter dem Baum erst einmal liegen und geht stattdessen komplett nach links. 7Sammelt dort den Busch mit eurer Schaufel auf und springt zur anderen Seite. Nehmt das Weichholz und das Rezept für die Leiter und lernt die Anleitung, falls ihr sie nicht bereits kennt. Esst eine weitere Frucht und zerstört den nächsten Stein. Folgt dem Weg, nehmt die zwei Weichholz-Stücke auf und esst eine weitere Frucht, um den Baum vor euch zu entwurzeln. Geht zunächst nach unten, nehmt die beiden Früchte auf und geht nicht direkt zur jetzt erreichbaren Werkbank, da ihr noch mehr Ressourcen für die Leiter benötigt Stattdessen solltet ihr komplett nach rechts wieder zurück gehen, wo die beiden Hartholz-Stücke auf euch warten. Esst die beiden Früchte und entwurzelt den ersten Baum, um die beiden Hartholz-Stücke aufzunehmen. Geht weiter nach vorne und entwurzelt den zweiten Baum. Sammelt dahinter alle Ressourcen (Frucht, Holz und Weichholz) ein und geht zur Werkbank Esst die Frucht und zerstört den Stein, um an das Hartholz zu kommen. Jetzt könnt ihr die Leiter endlich basteln, um dann die Axt auf der Erhöhung hinter euch aufnehmen zu können. Aber passt auf, denn es ist eine Morschaxt, die nur einen Baum fällen kann. Geht deshalb wieder auf die rechte Seite und fällt den Baum, der die beiden Früchte auf der Erhöhung bewacht. An dieser Stelle könnt ihr euch auch für den Baum oben entscheiden und das Event direkt beenden. Jedoch erhaltet ihr dann nicht alle Sterni-Coupons. Holt euch die beiden Früchte und esst sie, um die Bäume hinter der Werkbank zu entwurzeln. Als Abkürzung könnt ihr den Busch auf der Erhöhung per Schaufel aufnehmen und dann mit der Leiter wieder runterklettern. Entwurzelt beide Bäume und esst die drei Früchte dahinter. Geht zum letzten Baum und entwurzelt diesen, um den Weg zur Erhöhung erreichen zu können. Klettert die Erhöhung hoch, redet aber nicht mit Olli, da ihr sonst das Event beendet. Stattdessen klettert ihr links die Erhöhung wieder herunter und holt euch zunächst die vier Sterni-Coupons. Lauft gegen den Uhrzeigersinn um die Insel und zerstört den einzelnen Stein, um die Früchte dahinter essen zu. Jetzt könnt ihr auch die letzten drei Steine zerstören und erhaltet so noch einmal fünf Sterni-Coupons. Geht letztlich wieder zum Ende der Insel, klettert die Erhöhung hoch und redet mit Olli. Geht danach von der Insel und am nächsten Tag erhaltet ihr im Briefkasten eure Belohnung (Foto von Olli) sowie die gesammelten Sterni-Coupons.

Ihr habt euch vertan? Das ist kein Problem! In diesem Fall müsst ihr nur den Rettungsservice kontaktieren. Die hilfsbereiten Maulwürfe setzen euch dann zum Startpunkt zurück und ihr könnt die Schritte von vorne starten. Der Spaß kostet euch allerdings 100 Nook-Meilen, deshalb solltet ihr euch ein paar Meilen hierfür aufheben.

Neue Belohnungen in 2021

Seid ihr am Ziel des Labyrinths angekommen, erwartet euch wie im Vorjahr Kater Olli. Den Animal Crossing-Charakter dürften viele von euch aus vorherigen Teilen der Reihe kennen, in denen er Spieler:innen zum Start begleitet hat und durch Fragen euer Aussehen und euren Wohnort bestimmt hat.

Was winkt in 2021 als Belohnung? Im vergangenen Jahr habt ihr noch einen schicken Koffer von Olli geschenkt bekommen. In diesem Jahr dürft ihr euch über ein Foto von Olli freuen. Außerdem bringt euch jeder Sterni-Coupon 3.000 Sternis ein.

Alle weiteren Events der nächsten Monate findet ihr auf GamePro.de:

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: Frühlings-Update erscheint morgen - Mit neuen Items und alten Events

Pokémon als Inselbewohner

Falls ihr schon immer mal sehen wolltet, wie Pokémon als Inselbewohner aussehen, könnt ihr das jetzt nachholen. Ein kreativer Fan hat auf Reddit seine Zeichnungen zu Inselbewohnern veröffentlicht, die an Pokémon wie Mew, Gengar und Evoli angelehnt sind.

Stattet ihr dem Labyrinth einen erneuten Besuch ab?