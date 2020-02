Animal Crossing-Fans haben zwar die Zeit bis zur Veröffentlichung von New Horizons am 20. März fast überstanden, jedoch ist die Infodürre, die sie derzeit durchleben, trockener denn je. Deshalb wollen wir euch zeigen, welche kleinen Details die Fans in New Horizons mit nur wenigen Werbematerialien entdeckt haben.

Details so weit das Auge reicht

Jeder kleinste Trailer wird von den Fans auseinander genommen und analysiert, was eigentlich immer passiert. Da aber seit der letzten Direct am 5. September keine große Info-Bombe mehr geplatzt ist, führt es unweigerlich dazu, dass selbst die kleinsten Details, die ansonsten viele übersehen hätten, für jubelnde Fans sorgen.

Gezielt Wege anlegen: Das wohl zeitsparendste und für viele beste Feature in Animal Crossing: New Horizons ist zwar nicht mehr allzu neu, da man es bereits in der E3-Direct kurz sehen konnte, aber es sorgt jetzt noch für Freudensprünge. Denn ihr könnt mit Hilfe der Schaufel Wege erzeugen und diese sogar abrunden.

Warum ist das super? Das klingt zunächst absurd aber ist tatsächlich eine große Hilfe für diejenigen, die ihre Insel wirklich gestalten wollen. Zuvor war es nur möglich, lang genug über das Gras zu laufen, wodurch ein Gehweg erzeugt wurde.

Das spart jetzt nicht nur Zeit, sondern lässt einen auch gezielt den Weg anlegen, den man wirklich haben möchte. Durch Abrundungen des Gehwegs kann dieser auch perfekt angepasst werden.

2 0 Mehr zum Thema Was wir bis jetzt über Animal Crossing: New Horizons wissen

Nicht nur Schlamm- sondern auch Steinwege?

Eine weitere Methode, die aber noch mehr Zeit in Anspruch genommen hat, sind Wege-Designs. Diese konntet ihr in New Leaf bei der Schneiderei erstellen oder per QR-Code von anderen Spielern übertragen.

Damit war es dann möglich, ganz eigene Designs, wie Steine, für die Wege zu verwenden. Jedoch war das sehr mühselig, da man jedes Quadrat einzeln auf den Boden platzieren musste. Damit es auch wirklich gut aussieht, braucht man für jede Kurve auch einzelne Designs, weshalb man sich schon beim Erstellen sicher sein musste, wie sie am Ende platziert werden müssen.

Aber auch die könnten jetzt obsolet sein, wenn man zumindest einem der neuesten Trailer blind glaubt:

Bei näherer Betrachtung hingegen fällt auf, dass es kein Steinweg ist, der zufällig irgendwo platziert ist, sondern lediglich ein Upgrade für den Plaza der Insel. Denn in der Ecke ist noch das Schwarze Brett zu sehen, was sich typischerweise auf dem Plaza der Insel befindet.

Zu Beginn von New Horizons schlägt Tom Nook dort sein Lager auf und dieses Detail lässt darauf schließen, dass man das in irgendeiner Art und Weise verbessern kann.

Ob man die Steinwege letztlich auch selbst platzieren kann, ist noch nicht bekannt, erscheint aber sehr unwahrscheinlich.

Etwas mehr Spekulation rund um die Wege erzeugt dieser Tweet:

A new advertisement reveals BUILDABLE STIARS and what looks to be a brick path in Animal Crossing: New Horizons!



What else can you spot?



Credit: @wario65535 pic.twitter.com/XA8saYaKXz — Animal Crossing World ???? (@ACWorldBlog) February 2, 2020

Wieder einmal spekulieren die Fans darum, ob mit diesem Bild doch eine andere Art der Wege bestätigt wurde. Der Twitter-Nutzer Irregu hat die Farben des Bilds angepasst, wodurch ein deutlicher Farbunterschied zwischen dem normalen Gehweg aus Schlamm und dem dort gezeigten Weg zu sehen ist.

Es sei jedoch dahingestellt, ob das Artwork, das für Werbezwecke verwendet wird, auch wirklich eine Szene aus dem Spiel zeigt und alle Farben der Wirklichkeit entsprechen.

Treppen, Tür-Deko & mehr: Eine Sache, die Fans aber an dem Bild noch etwas mehr jubeln lässt, ist der Fakt, dass Treppen zu sehen sind. In den Vorgängern mussten wir immer einen vorgegebenen Weg laufen, um eine erhöhte Ebene innnerhalb der Stadt zu erreichen.

Da das Layout zufallsgeneriert ist, konnte es sehr schlechte Varianten geben, wo die Wege extrem lange waren, um von A nach B zu kommen. Mit den Treppen, die hoffentlich selbst platzierbar sind, gehört das lange Laufen endlich der Vergangenheit an.

Das gleiche Bild zeigt aber noch viele weitere Details, wie Deko, die ihr an die Tür hängen könnt. Bisher ist ein Blumenring zu sehen, der höchstwahrscheinlich auch durch das Sammeln von Pflanzen individualisiert werden kann. Auch Zäune und Bewohner, die sich auf einer Bank ausruhen sind zu sehen.

Rüben-Warzenschwein: Besonders ist auch ein weiterer Blick auf das Warzenschwein mit den Rüben. Bisher war der Charakter nur im Rahmen von japanischem Animal Crossing-Zubehör zu sehen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die Verwandtschaft von Sigrid. Das Warzenschwein hat in den vergangenen Teilen jede Woche Rüben an euch verkauft, die ihr durch geschicktes Anlegen und Beobachten des Tagespreises gewinnbringend wieder verkaufen konntet.

Mehr Aufreger und Leaks zu Animal Crossing

Neben diesen kleinen Details, die Nintendo nicht offiziell kommentiert hat, gibt es auch einige Infos zum Spiel, die offiziell bestätigt sind. So wurde bekannt, dass der Spielstand nicht auf dem normalen Weg übertragbar sein wird, sondern nur im Notfall und nur für eine kleine Gruppe an Spielern.

Für weitere Diskussionen sorgte ein Jugendschutz-Siegel, das auf Mikrotransaktionen hinweiste. Laut einem Gerücht soll es zudem diese Woche noch eine Animal Crossing-Direct geben.