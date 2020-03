Wenn ihr heute in Animal Crossing: New Horizons eurer Insel einen Besuch abstattet, müsst ihr erst ein kleinen Patch herunterladen. Mit dem Update 1.1.1 wird Animal Crossing: New Horizons auf die neueste Version gehoben und bekommt kleinere Anpassungen spendiert.

Die offziellen Patch Notes zum Update sind knackig gehalten und geben einfach nur eine größere Änderung an. Die könnte aber so manchem Spieler vielleicht sauer aufstoßen:

"Ernsthafter Bug, der die Spielbalance gestört hat, wurde gefixt."

Welcher Bug ist damit gemeint? Hier hat Nintendo offenbar sehr fix auf einen bestimtmen Glitch reagiert, der in den letzten Tagen bekannt wurde. Wer es richtig angestellt und einen Koop-Komplizen hatte, war nämlich in der Lage, gewünschte Items unendlich oft zu duplizieren.

Abgesehen davon, dass dann Items wie zum Beispiel Golderz jeden Wert verlieren, war das auch ein schneller Weg, um die Schulden bei Tom Nook abzubezahlen. Also definitiv ein Problem für die allgemeine Spielbalance.

Klitzekleine Warnung: Uns ist bisher nichts aufgefallen, aber Twitter-User zocker_1998 warnt davor, dass das Update für Fortschrittverluste sorgen kann. Bei ihm sei beispielsweise der Brückenbau-Auftrag zurückgesetzt worden.

An alle die Aufträge zu Brücken und Aufgängen haben wenn ihr das Update herunterladen habt kann es sein das eure Aufträge kommplett weg ist warum weiß ich nicht — DerLegendäreTrainer (@zocker_1998) March 26, 2020

Wer braucht schon Cheats, wenn er GamePro hat: Keine Sorge! Auch wenn der Glitch keine Möglichkeit mehr ist, schnell an Sternis zu kommen, kann Abhilft geschafft werden.

