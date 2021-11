Animal Crossing-Fans entdecken Hinweise auf Nook Friday-Sale, mit dem ihr ordentlich Sternis spart

In Animal Crossing: New Horizons gibt es höchstwahrscheinlich auch einen Black Friday-Sale. Der heißt dann aber wohl Nook Friday und bietet euch Rabatte auf ingame-Items, die ihr so günstiger ergattern könnt. Das haben zumindest einige fleißige Animal Crossing-Fans herausgefunden, indem sie am Datum im Spiel herumgedreht haben.

Animal Crossing: In New Horizons gibt es wohl Nook Friday statt Black Friday

Darum geht's: Wir nähern uns mit rasender Geschwindigkeit dem Jahresende und damit der Zeit von Black Friday, Weihnachten, Sales und Geschenken. Das geht natürlich auch an den meisten Spielen und Spiele-Hersteller*innen nicht spurlos vorüber und das gilt offenbar auch für Animal Crossing: New Horizons.

Nook Friday-Sale entdeckt: Wie Animal Crossing-Spieler*innen sicherlich wissen, könnt ihr diverse Einzelheiten des Gameplays dadurch beeinflussen, dass ihr Uhr und Datum manipuliert. Durch diese Zeitreisen schummelt ihr zwar ein bisschen, aber könnt zum Beispiel auch in die Zukunft sehen. Wie in diesem Fall, bei dem es um die sehr nahe Zukunft geht.

Einige Animal Crossing-Fans haben so nämlich entdeckt, dass uns Ende des Monats offenbar auch innerhalb von Animal Crossing ein großer Sale erwartet. Der bringt offenbar rund 30% Rabatt auf allerlei Items. Welche genau das sein werden, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen (via NintendoLife).

Wann ist Nook Friday? Weil mehr im Kapitalismus immer besser ist, gibt es mittlerweile natürlich nicht nur einen einzigen Black Friday, sondern direkt mehrere Tage, teilweise sogar Wochen. Bei Animal Crossing lässt Oberkapitalist Tom Nook ebenfalls keine entsprechende Gelegenheit aus, was heißt, dass der Nook Friday-Sale wohl vom 26. bis zum 30. November andauern wird.

Aber Vorsicht! Offiziell angekündigt wurde der Nook Friday-Sale noch nicht. Nur weil ihn Leute im Spiel entdeckt haben, muss das nicht heißen, dass sich bis dahin nicht noch etwas ändern könnte. Womöglich findet der Black Friday aka Nook Friday Sale auch ganz anders oder gar nicht statt. Ihr solltet euch also besser nicht zu früh freuen.

Wie findet ihr solche Sales in Spielen? Was gefällt euch am Animal Crossing 2.0-Update bisher am besten?