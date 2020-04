Animal Crossing-Fan baut Pokémon-Region Johto nach & teilt Codes

In Animal Crossing: New Horizons gibt es unzählige Arten, die eigenen vier Wände und die komplette Insel zu gestalten. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie die verschiedensten Designs bereits gezeigt haben. Ihr könnt eure Insel zum Beispiel jetzt auch in die Pokémon Gold und Silber-Region Johto verwandeln, wie es dieser Spieler vormacht.

Animal Crossing-Fan macht aus seiner Insel Pokémon Gold & Silber-Region

Pokécrossing: Mit Hilfe von sehr vielen Sprites und jeder Menge Geduld hat sich ein Pokémon-Fan quasi die komplette Johto-Region aus Pokémon Gold und Silber in Animal Crossing: New Horizons nachgebaut.

Perfektioniert wird das Ganze noch durch sein Feurigel-Outfit. Im Endeffekt hat er einfach nur ein Kleid und eine Baseball-Cap angepasst, aber das Ergebnis ist wirklich sehr niedlich und passt eben perfekt zum ganzen Rest. Ihr könnt euch das großartige Gesamtbild in diesem Video ansehen:

Das Beste daran: Der Content Creator teilt sein Design auch mit dem Rest der Welt. Das heißt, ihr könnt euch mit Hilfe des Codes problemlos selbst auch eine Pokémon-Insel basteln, in der zum Beispiel ein Sprite-Snorlax vor sich hin döst.

So holt ihr euch das Pokémon-Design:

Im Video sind die einzelnen Schritte auf Japanisch, also erklären wir hier nochmal kurz, wie ihr an die einzelnen Pixel-Kunstwerke kommt.

Geht in den Schneiderladen

Ihr müsst hinten ans Designtausch-Terminal: Dafür braucht ihr Nintendo Switch Online und eine Internetverbindung !

! Sucht nicht nach einer einzelnen Design-ID, sondern nach der Ersteller-ID, die auch im Video zu sehen ist: MA-3968-3119-7746

Von dort könnt ihr dann aus dem Menü die einzelnen Designs auswählen und speichern

Ihr habt insgesamt 50 Eigene Design-Slots. Die Muster könnt ihr dann nach Lust und Laune anziehen, zur Gesichtsbemalung verwenden, als Weg benutzen oder auch auf Leinwänden in der Landschaft drapieren.

Wenn ihr jetzt auch noch eure Insel anpassen wollt, könnt ihr das am einfachsten über den Insel-Designer erledigen. Der lässt euch nicht nur Wege anlegen und das Insel-Layout ändern, sondern auch noch jede Menge andere Dinge.

Wie ihr eure eigenen Designs für Augenbrauen oder ähnliches erstellt, könnt ihr hier nachlesen. Wir haben außerdem ausprobiert, innerhalb von einer Stunde Rüben im Wert von 2,4 Mio. Sternis zu verkaufen und hier erfahrt ihr, wie Nooks Laden erweitert werden kann.

Was gefällt euch an der Pokémon-Animal Crossing-Insel am besten?