Animal Crossing: So funktionieren Smeralda und die Glück- und Pech-Mechanik

Fehlt es euch an Glück in Animal Crossing: New Horizons oder braucht eure Freundschaft mit bestimmten Inselbewohnerinnen und –Bewohnern einen kleinen Boost? Dann dürftet ihr euch freuen, dass die Wahrsagerin Smeralda mit dem Update 2.0 Einzug in den aktuellen Teil der Reihe erhalten hat. Wie ihr euch die Zukunft vorhersagen lasst, welche Auswirkungen das hat und wie ihr eure Freundschaften beeinflussen könnt, erfahrt ihr hier.

Smeralda und ihre Vorhersagen

Darum geht es: Smeralda ist die Wahrsagerin in Animal Crossing und ist mit dem neuen Update auch in New Horizons auf dem Kommunenplatz zu finden, nachdem ihr sie für 100.000 Sternis freigeschaltet habt. Wenn ihr euch mit ihr unterhaltet, könnt ihr euer Inselleben auf gleich zwei spannende Weisen beeinflussen.

Zukunft vorhersagen: Logischerweise sagt Smeralda euch als Wahrsagerin eure Zukunft voraus. Das Besondere dabei: Ihre Vorhersage beeinflusst tatsächlich, ob ihr in bestimmten Bereichen an diesem Tag Glück oder Pech haben werdet. Ihr müsst dafür 1000 Sternis hinlegen und das Feature ist nur einmal pro Tag nutzbar.

Glück- und Pech-Mechanik: Smeralda sagt euch Glück oder Pech in folgenden vier Bereichen voraus:

Geld: Bekommt ihr Glück in Sachen Geld vorausgesagt, dann könnt ihr an diesem Tag mehr Sternis verdienen und habt bessere Chancen auf Golderz. Wird Pech vorausgesagt, bekommt ihr weniger Sternis und habt keine Chance auf Golderz.

Freundschaft: Glück in Sachen Freundschaft erhöht die Freundschaft mit dem Charakter, mit dem ihr zuletzt gesprochen habt und erhöht die Chance auf Geschenke.

Gesundheit: Gesundheits-Glück beschert euch beim Essen die doppelten Energiepunkte.

Items: Im Bereich Items habt ihr bei Glück bessere Chancen auf seltene Mystery-Inseln und wertvolle Geschenke. Zudem geht euer Werkzeug nicht kaputt.

Pech gehabt? Ihr braucht nicht allzu viel Angst davor haben, dass euch Pech vorhergesagt wird, denn erstens beträgt eure Chance auf Glück stolze 70 Prozent, außerdem könnt ihr das Übel immer noch abwenden. Für 10.000 Sternis entfernt Smeralda eure Pechsträhne wieder. Zudem bekommt ihr dann am nächsten Tag eins von ihren speziellen Items mit der Post geschickt. Ist euch zu teuer? Gute Nachricht: Habt ihr an einem Tag Pech in einem Bereich, habt ihr in diesem am nächsten Tag garantiert Glück.

In diesem Video könnt ihr euch noch genauer informieren, wie Glück und Pech verschiedene Elemente beeinflusst:

Mehr zu Animal Crossing:

Praktischer Freundschafts-Boost

Bei Smeraldas zweiter Mechanik geht es nicht um Vorhersagen, sondern um eure Freundschaften. Wenn ihr mit ihr sprecht, könnt ihr euch nämlich auch danach erkundigen, wie es mit euren Bewohnerinnen und Bewohnern steht.

Ist eure Freundschaft mit einem der Tierchen auf einem sehr niedrigen Level, so habt ihr die Möglichkeit, ihr für 10.000 Sternis einen Boost zu verpassen. Smeralda bringt somit zwei spannende Features, die euer Inselleben beeinflussen können.

Freut ihr euch, dass Smeralda wieder da ist und welches der Features gefällt euch besser?