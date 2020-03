Animal Crossing: New Horizons - So bekommt ihr Sternensplitter

Da ihr in Animal Crossing: New Horizons weit weg lebt von Städten mit Smogs oder einer großflächigen Lichtverschmutzung, könnt ihr im Spiel gelegentlich noch Sternschnuppen beobachten. Wir zeigen euch, wie das Event funktioniert, wen ihr dabei trefft und welche Belohnungen es dafür gibt.

Wenn Sterne vom Himmel fallen

Klarer Himmel: Es gibt keine genauen Tage oder Zeiten, wann die Sternschauern starten aber es gibt eindeutige Hinweise darauf, wann ein Tag ist, wo genau das passieren wird. Ungefähr einmal in der Woche sagen eure Inselbewohner, dass am Abend wahrscheinlich Sternschnuppen auftauchen werden, weil der Himmel so klar ist, und sie es kaum abwarten können.

Eine Eule blickt zu den Sternen: Zudem kommt bei Sonnenuntergang Eufemia auf eure Insel. Sie ist die Schwester der Museums-Eule Eugen und interessiert sich für alles bezüglich Astronomie und Himmelskörper. Wenn sie das erste Mal auf eure Insel kommt, solltet ihr auch unbedingt mit ihr Sprechen, da sie euch ein neues Bastelrezept für den Sternenstab gibt.

Magie in Animal Crossing

Was macht der Sternenstab? Dieses besondere Werkzeug lässt euch etwas fast schon magisches Durchführen. Wer nicht gespoilt werden möchte, der sollte zum nächsten Absatz springen. Denn mit dem Stab könnt ihr direkt eure Klamotten ändern und in eins von acht gespeicherten Outfits schlüpfen. Die Einstellungen dafür könnt ihr an jedem Schrank ändern.

Wie erstellt ihr den Sternenstab? Hier schließt sich dann wieder der Kreis zu den Sternschauern. Denn ihr benötigt für den Sternenstab drei Sternensplitter und einen Riesensternensplitter. Diese bekommt ihr, indem ihr euch bei den Sternschnuppen etwas wünscht.

So bekommt ihr Sternensplitter: Geht dafür am besten an den höchsten Punkt eurer Insel und drückt den rechten Analog-Stick nach oben, bis die Kamera im Winkel am Nähesten zu eurem Charakter ist. Von da könnt ihr euch dann nicht mehr bewegen sondern schaut nur noch in den Himmel. Sobald eine Sternschnuppe am Bildschirm zu sehen ist, drückt ihr die A-Taste ohne ein Werkzeug in der Hand zu haben, wodurch sich euer Charakter etwas wünscht. Wenn ihr eine Sternschnuppe verpasst, war das nicht eure letzte Chance. Sie kommen meist in Gruppen und erscheinen zahlreich an einem Abend.

Am nächsten Tag müsst ihr dann euren Strand ablaufen und könnt dort so viele Sternensplitter finden, wie ihr Wünsche geäußert habt. Mit etwas Glück sind dann auch Riesensternensplitter dabei.

Das ist alles, was ihr zu den Sternschnuppen in Animal Crossing: New Horizons wissen müsst. Wir empfehlen aber auch einen Blick in unsere Guides zu anderen besonderen Events. Zum Beispiel verraten wir euch die Belohnungen des Geists Buhu oder wie ihr mit Rüben schnell reich werden könnt.