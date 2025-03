Animal Crossing: Weltrekordhalterin aus Deutschland zahlte ihre Schulden an Tom Nook in unglaublichen 12 Minuten zurück und erklärt, wie sie das geschafft hat

Diese Techniken für Animal Crossing-Speedruns lassen euch Schulden in Windeseile zurückzahlen.

Obwohl sich Animal Crossing eigentlich um entspanntes Gameplay dreht, gibt es eine aktive Community, die versucht, die Lebenssimulation so schnell wie möglich in verschiedenen Kategorien durchzuspielen. Was es dabei alles zu beachten gibt, erklärt die YouTuberin und Twitch-Streamerin Minimoli in einem sehr interessanten Video.

So funktionieren Speedruns in Animal Crossing

Minimoli hat es vor einem Jahr geschafft, mit einem ca. 12-minütigen Speedrun den damaligen Weltrekord in der Kategorie “First Debt” zu brechen. Dafür gilt es, so schnell wie möglich die anfänglichen 5.000 Meilen Schulden an den gierigen Tom Nook zurückzuzahlen.

Es gibt noch weitere Kategorien, mit denen sich die Community Geschwindigkeitsrennen liefert. Neben „Erster Kredit“ gibt es noch „Alle Kredite“ und die schnellstmögliche Jagd nach dem goldenen Netz, der goldenen Angel und sogar nach allen goldenen Werkzeugen.

Letzteres ist selbst für Speedrunning-Fans ein harter Brocken. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es gerade einmal zwei offizielle Runs in dieser Kategorie, die beide über 26 Stunden dauern. Diese müssen natürlich auch an einem Stück absolviert werden, Pause machen ist nicht erlaubt.

Minimolis Bestzeit liegt für „Erster Kredit“ mittlerweile auf Platz 3, allerdings hält sie für „Alle Kredite“ weiterhin den Weltrekord. Mit knapp über 77 Minuten hat sie sogar einen recht großen Vorsprung von 55 Sekunden zum zweiten Platz aus Kanada (via speedrun.com).

Es gibt viel zu beachten

Neben dem Auswendiglernen aller nötigen Schritte und Dialog-Optionen gibt es mehrere Aspekte, die vor dem Start eines kompetitiven Runs beachtet werden müssen. Welche genau, erklärt Minimoli in einem aktuellen Video, in dem sie noch einmal auf ihren damaligen Weltrekord-Run zurückblickt.

Ein Beispiel: Um möglichst viel Zeit zu sparen, wird Animal Crossing auf Chinesisch gespielt. Durch die Schriftzeichen sind Textboxen deutlich kürzer und lassen sich dementsprechend schneller überspringen. Auswendiglernen wird dadurch noch wichtiger für alle, die kein Chinesisch können.

Noch ein Beispiel: Die eingestellte Uhrzeit der Nintendo Switch spielt eine wichtige Rolle. Um das Geburtstagsgeschenk von wichtigen 1.000 Meilen zu bekommen, stellen Speedrun-Fans ihre Konsole auf den 1. Januar.

Das ist nämlich das Datum, das im Spiel am Anfang als Standard eingestellt ist, bevor man den eigenen Geburtstag festlegen kann. Damit die Feierlichkeiten direkt nach dem Spielstart beginnen, wird die Uhr der Switch auf den 01.01. um circa 04:50 Uhr gestellt.

Um 5 Uhr morgens beginnt in Animal Crossing nämlich ein neuer Tag. Damit das Datum zählt, muss aber erst das Tutorial abgeschlossen werden, was einige Minuten dauert. Für einen effizienten Speedrun muss das also bis 5 Uhr passieren, damit danach direkt die Geburtstags-Belohnung eingesackt werden kann.

Ebenfalls wichtig ist die Versionsnummer des Spiels, da ältere Patches teilweise kürzere Ladezeiten möglich machen. Animal Crossing zurückzupatchen, ist aber gar nicht so einfach. Für alle Details schaut am besten das Video von Minimoli.

Was denkt ihr: Schaut ihr gerne Speedruns oder habt ihr es sogar schon mal selbst versucht?