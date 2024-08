Animal Crossing: Das beste Item der Reihe wird es wahrscheinlich nie wieder geben

Das Item dürften die meisten von euch bereits kennen - jedoch eher aus dem realen Leben als aus Animal Crossing für den Nintendo GameCube.

Wenn Spiele Teil einer Reihe sind, dann ist leicht anzunehmen, dass die neueren Spiele mehr Funktionen als deren Vorgänger haben. Das liegt vor allem bei einem Spiel wie Animal Crossing für den Nintendo GameCube nahe, dessen Formel im Lauf der Jahre stetig erweitert wurde. Dennoch gehen manche Inhalte auch flöten, weswegen wir euch heute einen ganz besonderen Gegenstand vorstellen möchten.

Animal Crossing hat ein NES, das sogar ROMs abspielen kann – leider werden das die neuen Spiele wohl nicht mehr bekommen

Und zwar könnt ihr euch in Animal Crossing für den GameCube ein Nintendo Entertainment System holen, auf dem ihr waschechte NES-Spiele zocken könnt. Hierbei gibt es keine Einschränkungen, wie lange oder wie oft ihr ein Spiel zocken könnt – sobald ihr es habt, gehört es euch auch.

So toll das NES als Item auch klingt, wahrscheinlich werden wir es in keinem zukünftigen Animal-Crossing-Spiel mehr erleben. Seit dem GameCube hat sich in Sachen Spielvertrieb einfach zu viel getan. Mit der Wii wurde die Virtual Console eingeführt, ein Service in dem ihr Retro-Spiele einmalig kaufen konntet, um sie auf eurer modernen Hardware zu zocken.

Seitdem wurde die Virtual Console mit der Wii U zwar eingestampft, jedoch hat Nintendo den Service durch Nintendo Switch Online ersetzt, wofür ihr monatlich eine Gebühr zahlt, um auf verschiedene Spielebibliotheken Zugriff zu bekommen.

Wenn wir diese Entwicklung beobachten, erscheint ein kostenloses Angebot der Spiele, für die ihr eigentlich monatlich zahlt oder die ihr vor einigen Konsolengenerationen nochmals extra kaufen musstet, leider unwahrscheinlich.

1:14 Dieses unglaublich süße Open World-Erkundungsspiel könnte der perfekte Animal Crossing-Ersatz sein

Autoplay

Diese Spiele könnt ihr in Animal Crossing für den GameCube auf dem NES zocken

Gewöhnliche Spiele:

An die “gewöhnlichen“ Spiele könnt ihr über die Lotterie von Tom Nook, Reiners Schwarzmarkt oder durch vergrabene Schätze eurer Dorfbewohner*innen gelangen.

Inselspiele:

Für die Inselspiele müsst ihr eine oder einen Inselbewohner*in zu eurem Game Boy Advance vorbeischicken.

Geheimcode-Spiele:

Clu Clu Land D

Donkey Kong Jr.

Donkey Kong 3

Punchout

Soccer

An die Spiele kommt ihr dran, wenn ihr Tom Nook einen Geheimcode mitteilt.

“Forbidden Four“ (in der europäischen Version nicht erhältlich)

Die Spiele waren weltweit nur unter besonderen Bedingungen erhältlich, weswegen ihr sie in der europäischen Spielversion ohne Cheatmodul nicht bekommen könnt.

Wenn ihr also einige dieser Spiele zocken wollt, dann könnt ihr das mithilfe der GameCube-Version von Animal Crossing machen. Es ist immer eine nette bis grandiose Beigabe, wenn Spiele selbst nochmals Spiele beinhalten.

In Donkey Kong 64 könnt ihr euch zum Beispiel der knallharten Arcade-Challenge stellen, bei der ihr das originale Donkey Kong für die Arcade nochmals durchspielen müsst. Die PS4-Version von MediEvil belohnt euch hingegen mit dem originalen PS1-Spiel, wenn ihr das Remake komplettiert.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr in Spielen schon andere komplette Games gezockt?