Animal Crossing-Fans verzweifeln seit 6 Jahren an einem ungelösten Rätsel und wollen endlich wissen, was es mit den Horror-Clowns auf sich hat

Eine kleine Gruselgeschichte verwirrt immer wieder Animal Crossing-Fans.

Animal Crossing: New Horizons steht für die meisten von uns einfach für pure Gemütlichkeit. Besonders in der ganz akuten Phase der Corona-Pandemie stellten die bunten Inseln für viele Fans Rückzugsorte und Treffpunkte dar.

Dass in zwei Dialogen auf einmal gruselige Clowns erwähnt werden, wirkt da wie ein unerwarteter Jumpscare. Vor allem, da es bisher niemandem gelungen ist, eine eindeutige Erklärung dafür zu finden. Wahrscheinlich ist die Sache aber gar nicht so kompliziert.

Womöglich seid ihr selbst bereits darüber gestolpert und habt euch gewundert: In einem Dialog in New Horizons werden gruselige Clowns erwähnt, die nachts ihr Unwesen auf der Insel treiben. Wir erfahren, dass bereits jemand darüber nachdenkt wegzuziehen - wegen all der Nacht Clowns.

Das wird einfach mal so am Rande fallengelassen, als müssten wir genau wissen, was damit gemeint ist. Ein anderes Gespräch hat dann aber noch stärkere Horror-Motive im Gepäck. Es geht dabei um einen Geburtstagsdialog.

Hier berichtet tatsächlich ein Inselbewohner davon, dass Geburtstags-Clowns in sein Haus gekommen seien und es niemals wieder verlassen haben. Seine Mutter sage sogar, dass immer noch "Hup-Geräusche" aus den Wänden zu hören seien. Wahrscheinlich ist damit das typische Quietschen einer Clowns-Nase zu hören.

Es wirkt besonders unerwartet, dass diese Horrorgeschichte ausgerechnet in einem Dialog zu einem eigentlich fröhlichen Anlass steckt. Es ist nur logisch, dass sich die Community fragt, was dahintersteckt. Die Antwort lautet aber vermutlich: nicht sehr viel mehr.

Was könnte es mit den Clowns auf sich haben?

Ein Reddit-User, der einen Post über die "Night Clowns" gelesen hatte, bekam diesen beispielsweise nicht mehr aus dem Kopf, was eine Diskussion auslöste, in die sich sogar die Person einmischte, die ursprünglich über die Clowns geschrieben hatte.

Auch die Geburtstags-Szene wird thematisiert. Es sieht ganz danach aus, dass die Antwort in beiden Fällen einfach lautet: Die Bewohner*innen veräppeln uns womöglich ein wenig oder spinnen einfach mal ihre eigenen Urban Legends, beziehungsweise drücken sich etwas blumig aus.

Einige Community-Mitglieder sehen in den Night Clowns eine witzige Anspielung auf die Personen, die sich komplett im Spiel verlieren und die Nächte durchzocken. Gut möglich ist auch, dass es sich um eine Anspielung auf Albträume oder nächtliche Streiche bezieht.

Vermutlich wird es nie eine eindeutige Erklärung geben, aber die Sache treibt immer mal wieder den ein oder anderen verwunderten Fan um. Das Ganze ist sogar fast schon eine Art Meme geworden.

Habt ihr euch schon selbst über die Dialoge gewundert? Was ist eure Erklärung dafür?