Karneval-Event in Animal Crossing: Alles zu Federn & Belohnungen

Viva Karneval! Ab heute, den 15. Februar 2021 findet in Animal Crossing: New Horizons das Karneval-Event statt. Zu diesem Anlass besucht uns der tanzwütige Pfau Pavo, der auf dem Platz vor dem Service Center auf uns wartet. Dort können wir kostümiert zusammen mit den Inselbewohnern feiern und das Tanzbein schwingen - ganz wie in Rio de Janeiro. Aber natürlich gibt es auch wieder etwas zu tun. So können wir bunte Federn sammeln und bei Pavo gegen besondere Karnevalitems eintauschen.

So kommt ihr an die Federn am heutigen Karneval-Event

Mit den bunten Federn verhält es sich ähnlich wie mit den Kirschblütenblättern und Schneeflocken. Sie fliegen überall auf der Insel verteilt herum und können mit dem Kescher eingefangen werden. Außerdem können wir auch mit unseren Inselbewohnern Federn tauschen. Fehlt euch also eine Farbe, fragt am besten bei ihnen nach.

Diese Federn gibt es: In Animal Crossing: New Horizons gibt es insgesamt fünf verschiedenfarbige Farben. Die Regenbogenfeder ist dabei besonders selten.

Blau (Azurfeder)

Grün (Smaragdfeder)

Lila (Lilafeder)

Regenbogen

Rot (Rubinfeder)

Wann gibt es die Federn? Ihr habt nur am 15. Februar 2021 während das Karneval-Events die Möglichkeit, die Federn auf der Insel zu sammeln.

Bastelanleitung für Regenbogenfeder: Darüber hinaus könnt ihr die Regenbogenfeder selbst basteln. Die Bastelanleitung dafür erhaltet ihr von Pavo. Mit jeweils einer Rubin-, Azur-, Smaragd- und Lilafeder könnt ihr dann eine Regenbogenfeder herstellen:

Die Regenbogenfedern lassen sich bei Pavo aber nicht nur gegen Gegenstände eintauschen. Mit ihnen können wir auch die Möbel einfärben, falls uns die Farbe nicht gefällt.

Belohnungen bei Pavo

Am gleichen Tag habt ihr dann auch die Möglichkeit die Federn bei Pavo abzugeben. Wenn ihr ihm die Federn gebt, führt er euch nicht nur besondere Tanzeinlagen vor, sondern erhaltet auch ein zufälliges Karnevals-Möbelstück als Belohnungen.

Dazu müsst ihr ihm entweder drei gleichfarbigen Federn oder eine Regenbogenfeder bringen. Wenn wir von einer Farbe jeweils drei Stück bei Pavo abgeben, erhalten wir den Gegenstand in der Farbe der Federn, die wir ihm gegeben haben.

Holt euch den Karnevalswagen: Neben den üblichen Karnevalsmöbeln stellt der Karnevalswagen eine besondere Belohnung dar. Sobald ihr neun Möbelstücke von Pavo erhalten habt, gibt es die Möglichkeit, dieses besondere Item bei ihm zu bekommen. Dazu müsst ihr ihm drei Regenbogenfedern bringen.

Karnevalsmöbel

Insgesamt könnt ihr von Pavo neun Karnevalsitems mit unterschiedlichem Wert erhalten:

Karnevalsballonlampe - 1.000 Sternis

Karnevalsbühne - 1.500 Sternis

Karnevalsfahne: 325 Sternis

Karnevalsgirlande - 1.000 Sternis

Karnevalskonfettimaschine - 1.250 Sternis

Karnevalslampe - 375 Sternis

Karnevalsschirm - 625 Sternis

Karnevalsstand - 750 Sternis

Karnevalstrommel - 525 Sternis

Diese Items könnt ihr außerdem schon seit Längerem bei Nepp und Schlepp im Laden erwerben. Die Farbe hängt dabei von der Farbe eures Flughabens ab:

Blauer Flughafen - Rote Karnevalsmöbel

Gelber Flughafen - Blaue Karnevalsmöbel

Grüner Flughafen - Grüne Karnevalsmöbel

Orangener Flughafen - Lila Karnevalsmöbel

Aber hier nochmal der Hinweis: Falls euch die Farbe nicht gefällt, könnt ihr sie mithilfe von Regenbogenfedern ändern.

Neue Outfits und Emotionen

Passend zu Karneval könnt ihr euch auch in der Schneiderei mit Karnevalskostümen einkleiden. Dort sind schon länger Outfits in den Farben Blau, Rot/Orange, Grün und Lila/Pink verfügbar:

Karnevalskleid

Karnevalsschmuck

Karnevalstracht

Neue Emotionen findet ihr zudem in Nooks Laden im Regal. Mit diesen könnt ihr beispielsweise Konfetti werfen oder auch das Tanzbein schwingen. Wie das aussieht, zeigt auch der Trailer zum Event:

