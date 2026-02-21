Endlich offiziell bestätigt: Ubisoft hat gerade 2 Far Cry-Spiele im Ofen und arbeitet zusätzlich an mehreren Assassin's Creeds

In einem Interview mit Variety gab CEO Yves Guillemot bekannt, dass sich aktuell zwei Far Cry-Spiele sowie mehrere Assassin's Creed-Ableger bei Ubisoft in Arbeit befinden.

Linda Sprenger
21.02.2026 | 16:05 Uhr

Ubisoft arbeitet offiziell an zwei Far Cry-Spielen sowie mehreren Assassins Creed-Ablegern. Ubisoft arbeitet offiziell an zwei Far Cry-Spielen sowie mehreren Assassin's Creed-Ablegern.

Erst im Januar gab Ubisoft eine Neuausrichtung des Unternehmens bekannt, was direkte Folgen für's Spieleportfolio des französischen Entwicklers und Publishers nach sich zog. Nachdem Ubi Anfang des Jahres gleich sechs Spielen auf einen Streich den Riegel vorgeschoben hatte, haben Fans nun immerhin bezüglich der Zukunft von Far Cry und Assassin's Creed konkretere Aussagen zur Hand.

Offiziell bestätigt: Denn wie Ubisoft-Chef Yves Guillemot in einem Interview gegenüber Variety bestätigt, befinden sich aktuell zwei Far Cry-Spiele und mehrere Assassin's Creed-Ableger in Entwicklung.

Was sind das für Far Cry-Spiele?

Was uns bei den beiden Far Cry-Titeln genau erwartet, verrät Guillemot nicht. Seit längerer Zeit kursieren allerdings Gerüchte darüber, dass es sich hier einerseits um ein herkömmliches Solo-Far Cry und andererseits um einen Standalone-Multiplayer-Shooter handeln soll:

  • Far Cry 7 (Neuer Singleplayer-Ableger) mit dem Codenamen "Blackbird": Gerüchten zufolge, soll uns der Titel in ein nicht-lineares Abenteuer mit Zeitlimit-Mechanik verstricken.
  • Eine Multiplayer-Auskopplung zu Far Cry 7 mit dem Codenamen "Maverick", bei dem es sich um einen Extraction-Shooter handeln soll.

Mehr Infos dazu lest ihr hier:

Und wie geht's mit der Asssassin's Creed-Reihe weiter?

Laut Guillemot setzt Ubisoft bei der Meuchelmörderreihe in Zukunft sowohl auf traditionelle Singleplayer-Erlebnisse, als auch auf neue Multiplayer-Projekte. Zu den bereits offiziell bestätigten AC-Ablegern, die uns in Zukunft erwarten, zählen folgende Titel:

Gerüchten zufolge werkelt Ubisoft außerdem an einem Remake von AC 4: Black Flag sowie weiteren Ablegern, die wir im GamePro-Artikel oben für euch verlinkt haben.

Ubisoft machte zuletzt Ende Januar mit einer regelrechten Cancel-Welle auf sich aufmerksam: So gab das Unternehmen bekannt, gleich sechs Spiele gestrichen zu haben, darunter das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time.

In Zukunft wolle das Unternehmen den Open World-Reihen wie Assassin's Creed und Far Cry in den Mittelpunkt rücken sowie auf "GaaS-native-experiences" setzen, womit unter anderem Rainbow Six gemeint sein dürfte.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an kommende Ableger der Far Cry- sowie Assassin's Creed-Reihe?

