Animal Crossing: Euer Flughafen bestimmt Item-Farben im NookPortal

Zu Beginn von Animal Crossing: New Horizons könnt ihr nicht nur ein Insel-Design auswählen, sondern bekommt zufällig auch eine Flughafen-Farbe zugewiesen. Wie sich jetzt herausgestellt hat, ist das Aussehen des Gebäudes aber im späteren Verlauf des Spiels wichtiger als zunächst vermutet.

Flughafen-Farbe bestimmt Aussehen besonderer Items

Sobald ihr das Service-Center nach einigen Tagen zu einem richtigen Gebäude ausgebaut habt, bekommt ihr am NookPortal neue Items freigeschaltet, die ihr per Nook-Meilen kaufen könnt. Genau an dem Punkt kommt dann wieder die Farbe des Flughafens ins Spiel und bestimmt die Farbe der jeweiligen Items. Der Reddit-User PariseHolo hat das ganze in einer schicken Grafik zusammengefasst.

Das bringen die Flughafen-Farben: Durch die Farbe des Flughafens, das entweder Orange, Gelb, Grün oder Blau sein kann, werden insgesamt acht Items vorbestimmt:

Orange : Leitungsmast mit Sticker; weiße Straßenlampe; weißer Verkaufsautomat; graue Parkstanduhr; schwarze Solaranlage; rotes Windrad; dunkle Drehkaffeetasse; braune Monsterfigur

: Leitungsmast mit Sticker; weiße Straßenlampe; weißer Verkaufsautomat; graue Parkstanduhr; schwarze Solaranlage; rotes Windrad; dunkle Drehkaffeetasse; braune Monsterfigur Gelb : Leitungsmast ohne Sticker; braune Straßenlampe; schwarzer Verkaufsautomat; schwarze Parkstanduhr; blaue Solaranlage; blaues Windrad; bunte Drehkaffeetasse; schwarze Monsterfigur

: Leitungsmast ohne Sticker; braune Straßenlampe; schwarzer Verkaufsautomat; schwarze Parkstanduhr; blaue Solaranlage; blaues Windrad; bunte Drehkaffeetasse; schwarze Monsterfigur Grün : Leitungsmast ohne Sticker; schwarze Straßenlampe; roter Verkaufsautomat; weiße Parkstanduhr; blaue Solaranlage; blaues Windrad; pastellfarbene Drehkaffeetasse; blaue Monsterfigur

: Leitungsmast ohne Sticker; schwarze Straßenlampe; roter Verkaufsautomat; weiße Parkstanduhr; blaue Solaranlage; blaues Windrad; pastellfarbene Drehkaffeetasse; blaue Monsterfigur Blau: Leitungsmast mit Sticker; grüne Straßenlampe; grauer Verkaufsautomat; rote Parkstanduhr; schwarze Solaranlage; rotes Windrad; schwarze Drehkaffeetasse; rote Monsterfigur

Noch mehr Zufall: Das ist aber längst nicht alles, denn auch die weiteren Items werden durch einen Zufallsfaktor bestimmt. Insgesamt gibt es vier weitere Item-Pakete, die aber keine besonderen Voraussetzungen haben. Sobald ihr die Funktion freischaltet wird einfach zufällig eine Variante der Pakete ausgesucht und müsst damit für den Rest des Spiels leben.

Item-Paket 1:

Weißer Getränkeautomat; schwarzer Zuckerwattestand; Satellitenschüssel ohne Sticker; schwarz-weißer Leuchtturm; graues Schwimmbecken

Grüner Getränkeautomat; blauer Zuckerwattestand; Satellitenschüssel mit Nook Inc.; weißer Leuchtturm; braunes Schwimmbecken

Schwarzer Getränkeautomat; pinker Zuckerwattestand; Satellitenschüssel mit Sticker; blau-weißer Leuchtturm; weißes Schwimmbecken

Pinker Getränkeautomat; schwarzer Zuckerwattestand; Satellitenschüssel ohne Sticker; gelbe Leuchtturm; graues Schwimmbecken

Blauer Getränkeautomat; blauer Zuckerwattestand; Satellitenschüssel mit Nook Inc.; rot-weißer Leuchtturm; braunes Schwimmbecken

Roter Getränkeautomat; pinker Zuckerwattestand; Satellitenschüssel mit Sticker; Backstein-Leuchtturm; weißes Schwimmbecken

Item-Paket 2:

Gelber Bademeisterstuhl; Baustellenschild mit Mensch der sich entschuldigt; rotes Toilettenhäuschen; grünes Aussichtsfernrohr; gelb-rotes Spielplatzgerüst

Grüner Bademeisterstuhl; Baustellenschild mit Resetti, der sich entschuldigt; blaues Toilettenhäuschen; blaue Aussichtsfernrohr; blau-grünes Spielplatzgerüst

Roter Bademeisterstuhl; Baustellenschild mit Don, der sich entschuldigt; grünes Toilettenhäuschen; weiße Aussichtsfernrohr; pastellfarbenes Spielplatzgerüst

Blauer Bademeisterstuhl; blaues Baustellenschild; weißes Toilettenhäuschen; graue Aussichtsfernrohr; buntes Spielplatzgerüst

Weißer Bademeisterstuhl; orangenes Baustellenschild; türkise Toilettenhäuschen; schwarze Aussichtsfernrohr; graues Spielplatzgerüst

Item-Paket 3:

Weiße Sitzgelegenheit; blaue Telefonzelle

Blaue Sitzgelegenheit; grau-gelbe Telefonzelle

Grüne Sitzgelegenheit; rote Telefonzelle

Orange Sitzgelegenheit; grüne Telefonzelle

Schwarz-Weiße Sitzgelegenheit; schwarze Telefonzelle

Blau-Gelbe Sitzgelegenheit; gelbe Telefonzelle

Olive-Orange Sitzgelegenheit; braune Telefonzelle

Blau-Pinke Sitzgelegenheit; weiße Telefonzelle

Item-Paket 4:

Weiße Federwippe

Schwarze Federwippe

Gelbe Federwippe

Rote Federwippe

Pinke Federwippe

Zebra-Federwippe

Goldene Federwippe

Weitere Farben durch Tausch: Da es nicht möglich ist, die Items über Umgestaltungssets zu verändern, müsst ihr sie mit anderen Spielern tauschen. Die Items sind aber nur mit Nook-Meilen erwerbbar, weshalb sie um ein Vielfaches mehr kosten, wenn ihr sie über Plattformen wie Nookazon kaufen wollt.

Auch Touch Trading, bei dem der Spieler ein Item aufnimmt, katalogisiert und wieder zurücklegt, ist nicht möglich, da die Items nicht über den normalen Katalog bestellbar sind.

Hättet ihr gerne eine andere Farbe für euren Flughafen gehabt?