Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 3? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro

Auch Choso ist in der dritten Staffel von Jujutsu Kaisen wieder mit von der Partie und muss sich sogar gegen einen starken Gegner behaupten. (© Gege Akutami / Mappa)

Nach dem Abschluss der zweiten Staffel und dem darauffolgenden Kinofilm Jujutsu Kaisen: Execution, der als Vorgeschmack auf die dritte Season diente, steht Season 3 nun endlich offiziell in den Startlöchern. Fans der Serie dürfen sich also gleich zu Beginn des neuen Jahres auf die nächste Staffel des beliebten Action-Animes freuen.

Wann und wo genau die neuen Episoden der dritten Staffel von Jujutsu Kaisen erscheinen, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Update am 12. Januar: Der Artikel wurde nach dem Release der ersten beiden Episoden der dritten Staffel angepasst.

Release-Tag und Uhrzeit – Wann kommt Episode 3?

Release-Tag: 15. Januar 2026

15. Januar 2026 Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

18 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe und (vermutlich) deutsche Synchro

Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe und (vermutlich) deutsche Synchro Aktuelle Arc: Ende des Shibuya-Vorfalls, Start der Metzel-Spiele

Aktuell gibt es die dritte Staffel von Jujutsu Kaisen nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Da der Kinofilm und die ersten beiden Staffeln jedoch eine deutsche Synchro bekamen, wird womöglich auch die dritte Season in Zukunft eine deutsche Fassung nachgereicht bekommen.

1:05 Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji

Wie sieht es mit der deutschen Synchro aus?

Ob Season 3 von Jujutsu Kaisen die deutsche Synchronisation fortsetzen wird, ist noch unklar. Es besteht jedoch eine große Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall sein wird, da auch der Kinofilm Jujutsu Kaisen: Execution in deutscher Fassung erschienen ist – nur verzögert.

Jujutsu Kaisen: Execution beendete den Arc rund um den Shibuya-Vorfall und bildet den Start der Metzel-Spiele. Ist der Kinofilm auf Deutsch erschienen, so wird auch die dritte Staffel früher oder später auf Deutsch zu sehen sein.

Spoilerwarnung! Im nächsten Abschnitt befinden sich Spoiler zu Staffel 2 von Jujutsu Kaisen und dem Shibuya-Vorfall.

Was bisher passiert ist und worum es in Staffel 3 geht

Seit dem Shibuya-Vorfall aus der zweiten Staffel befindet sich Gojo Satoru in Gefangenschaft von Kenjaku und zahlreiche Jujuzisten haben im Kampf gegen die freigesetzten Flüche ihr Leben verloren – darunter auch Nobara und Nanami.

Yuji hat jedoch nicht viel Zeit, über seine gefallenen Kameradinnen und Kameraden zu trauern, denn Yuta Okkotsu, der gefährliche Jujuzist der Sondergefahrenstufe, ist aus dem Ausland zurück und wurde mit der Beseitigung Yujis beauftragt.

Staffel 3 wird sowohl die Konfrontation und den Kampf zwischen Yuta und Yuji zeigen als auch, wie die restlichen Überlebenden des Vorfalls in die sogenannten “Metzel-Spiele” von Kenjaku hineingezogen werden.

Habt ihr euch den Kinofilm von Jujutsu Kaisen bereits angeschaut und wie sehr freut ihr euch auf die dritte Staffel?