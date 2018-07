Anthem - EA hat Bioware nicht gezwungen, Anthem zu machen, sagt Ex-Mitarbeiter

Wie kam es dazu, dass BioWare mit Anthem so stark von ihrem üblichen Kurs abwichen? Der ehemalige Narrative Designer James Ohlen stellte in einem Interview mit Game Informer klar: "Ich weiß, dass viele Verschwörungstheorien herumschwirren, dass EA dahinter steckt, aber das war nie der Fall." BioWare habe deswegen über zwei Jahrzehnte bestehen können, weil das Studio immer wieder Risiken gewagt und neues ausprobiert habe.

Als Beispiel nannte er unter anderem Knights of the Old Republic, bei dem er selbst als Lead Designer die Feder führte und das sich stark von Ohlens beiden früheren Titeln Baldur's Gate 2 und Neverwinter Nights unterschied. Insgesamt war Ohlen 22 Jahre lang einer der führenden Köpfe von BioWare. Im Juli 2018 verließ er das Studio, um Bücher für Dungeons & Dragons zu schreiben.

After 22 years I have retired from BioWare. I've loved my time with Anthem, Star Wars, Dragon Age and Dungeons and Dragons. But I need to take a break from the industry and work on something a little smaller and more personal.