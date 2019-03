Crashes dank Anthem - Warum PS4-Spieler jetzt aufatmen können

In den vergangenen Tagen häuften sich Berichte von Anthem-Spielern darüber, dass der neue Loot-Shooter von Bioware auf den Konsolen regelmäßig für Abstürze sorgt. Viele Nutzer hatten daher Angst um bleibende Schäden an den Geräten. Nun soll ein Patch die Sache richten.

Das hat Chad Robertson von Bioware nun auf Twitter bekannt gegeben. Nachdem EA um Feedback von betroffenen Personen gebeten hat, wurden nun offenbar die Ursachen für die Abstürze entdeckt. Ein genaues Datum für den Patch nennt Robertson nicht, aber nächste Woche soll es soweit sein.

UPDATE: We’ve identified several causes for the temp power-down crash some PS4 users experienced. Fixes for the top issues are in patch next week. If you encounter a game crash where your PS4 console won’t respond, you can manually power down and restart it – no risk of damage.