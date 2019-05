Anthem - Launch hat Erwartungen von EA nicht erfüllt

Anthem bereitet offenbar nicht nur Entwickler Bioware und den Spielern Kopfzerbrechen. Auch der Publisher Electronic Arts hatte sich das Ganze wohl anders vorgestellt. Insbesondere den Launch. Wie aus dem Finanzbericht des Jahres 2018 (das am 31. März 2019 zu Ende ging) von EA hervorgeht, blieb der Launch von Anthem hinter den Erwartungen zurück.

Erwartungen nicht erfüllt: Anthem sollte sich 5 bis 6 Millionen Mal verkaufen. Zumindest war das die Prognose von EA, die allerdings nicht erfüllt wurde. Wie viele Exemplare des Shooters abgesetzt wurden, geht aus dem Finanzbericht aber nicht hervor.

Der Analyst Daniel "ZhugeEx" Ahmad gibt auf Twitter einige Einblicke in die Zahlen aus dem EA-Conference Call. Darin heißt es lediglich, dass der Anthem-Launch die Erwartungen von Electronic Arts nicht erfüllen konnte.

$EA Conference Call:



- Launch of Anthem did not meet expectations for EA

- Players have spent over 150 million hours in game since launch

- Team is focused on content /fixes for it.

- Battlefield Firestorm battle royale became the biggest Battlefield live service event ever.