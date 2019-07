In Anthem passiert was: Fans hoffen auf Cataclysm-Event

Das Cataclysm-Event für Anthem soll das erste große, inhaltliche Update für den Loot-Shooter von Bioware und EA werden. Einen Start-Termin gibt es allerdings noch nicht. Doch nun regt sich etwas: Die jüngsten Updates lassen Fans darauf hoffen, dass es schon bald los gehen könnte.

Die Neuerungen sind vorerst überschaubar. Euch erwarten 3 Challenges unter dem Titel "Echos der Realität", die ihr im Freeplay-Modus angehen könnt. Viel verlangt wird nicht, aber einer der Aufträge heißt "Der drohende Sturm", was als Hinweis auf Cataclysm gedeutet werden kann, in dem sich alles um einen riesigen Sturm dreht.

Ziele von "Der drohende Sturm":

Zerstöre 20 Kristalle

Töte 60 kristallisierte Gegner

Schließe 8 Kristall-Worldevents ab

Wenn ihr alle Ziele abschließt, bekommt ihr 2.000 Münzen und ein kosmetisches Item für eure Javelins. Die Aufträge sind zudem zeitlich limitiert. Einige der Mini-Ziele könnt ihr nur noch heute abschließen. Die Aufgabe "Steinsammler" läuft allerdings bis zum 30. Juli.

Gehört das zum Pre-Event des Cataclysms?

Bioware hat sich bisher in Schweigen gehüllt, was die Bedeutung der neuen Updates angeht. Allerdings ist es durchaus möglich, dass es sich hierbei um die Vorbereitung zum deutlich größeren Cataclysm-Event handelt. Das zeigen auch die Reaktionen der Fans auf Reddit, die mit teils vorsichtiger Hoffnung nach vorn blicken.

Was ist das Cataclysm-Event? Immerhin wissen wir bereits ziemlich genau, was uns beim Cataclysm erwartet. In einem Live-Stream im Mai 2019 haben die Entwickler schon verraten, was sich durch den großen Sturm in der Welt von Anthem ändern wird.

Cataclysm in Anthem auf einen Blick:

8-wöchiges Event

erste 2 Wochen: Pre-Event

3 neue Story-Missionen

Neues Gebiet: The Cataclysm

Punkte-, Ranglisten-System

Neue Fähigkeiten, neue Belohnungen

verbessertes Loot-System

Gameplay seht ihr hier z.B. ab Minute 15:14

Anthem Developer Livestream - The Cataclysm | 3pm CT von anthemgame auf www.twitch.tv ansehen

Wie das Gameplay am Ende aussieht, ist ebenfalls aus dem Livestream bekannt. Auf dem Test-Client konnten zudem einige Spieler schon einen Blick riskieren und haben ihre Erfahrungen bei YouTube hochgeladen. Auch hier treten die, in den neuen Challenges vertretenen, Kristalle auf.

Ob "Der drohende Sturm" schon zu dem 2 wöchigen Pre-Event gehört, oder einfach nur als kleiner Vorgeschmack dienen soll, ist nicht klar. Es bleibt außerdem abzuwarten, ob Cataclysm das Ruder von Anthem herumreißen kann.

Da einige Inhalte zudem nach 8 Wochen wieder verschwinden, bleibt abzuwarten, was Bioware danach tun wird. Nach der massiven Kritik zum Launch des Spiels und enttäuschenden Verkaufszahlen haben die Entwickler mehrfach beteuert, dass sie weiterhin an Anthem arbeiten werden, um es zu verbessern.

Gebt ihr Anthem mit Cataclysm noch eine Chance?

Anthem - Screenshots E3 2018 ansehen