Anthem - Demo-Termine: An diesen Tagen spielt ihr vor allen anderen

Am Wochenende konnten erste Spieler an der Closed-Alpha zu BioWares Online-Shooter Anthem teilnehmen. Wer das Spiel vor dem Release am 22. Februar 2019 testen möchte, bekommt bald aber noch zwei andere Gelegenheiten dazu.

BioWare und EA planen nämlich zwei Demos zu Anthem im Januar und Anfang Februar.

Wer darf wann spielen?

VIP-Demo: Wer nach der Alpha mit zu den ersten Anthem-Spielern gehören will, der kann Ende Januar 2019 an einer sogenannten VIP-Demo teilnehmen.

Termin: 25. bis 27. Januar 2019

25. bis 27. Januar 2019 Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Teilnehmen dürfen alle, die Anthem vorbestellt haben oder Abonennten von EA Access oder Origins Access sind.

Anthem vs. Probleme von Fallout 76

Wie BioWare die Fehler von Bethesdas RPG vermeiden will

Öffentliche Demo: Im Zuge einer öffentlichen Demo dürfen dann alle Spieler Anthem testen, auch diejenigen, die das Spiel nicht vorbestellt haben.

Termin: 1. bis 3. Februar 2019

1. bis 3. Februar 2019 Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Ihr solltet euch die öffentliche Demo wie gewohnt im PS Store und Xbox Live Store herunterladen können. Infos zur Größe der Demos gibt es noch nicht.

Die Inhalte der Demos sind ebenfalls noch nicht bekannt. Ebenso wenig ihr Umfang. Möglicherweise orientieren sich die Demos an den Inhalten der Closed Alpha, die am Wochenende vom 8. bis 9. Dezember 2018 stattgefunden hat.

Keine Open Beta

Anthem - Screenshots E3 2018 ansehen

Bei den beiden Demos handelt es sich übrigens nicht um Beta-Sessions. Das stellte BioWare schon vor einigen Wochen klar.

Was steckt dahinter? BioWare habe das Spiel in Alpha-Sessions testen wollen, was die Öffentlichkeit vor dem Release anspielen darf, sind Demo-Versionen des Spiels. Mit "Beta" seien meistens fast fertige Versionen kurz vor Release gemeint, so Producer Jon Warner damals.

Verständlich, denn so kurz vor dem Release würde eine Beta schlichtweg keinen Sinn mehr ergeben. Stattdessen veröffentlichen die Macher mit den Demos eher Schnupper-Möglichkeiten, in denen sich Spieler erste Eindrücke vom Spiel verschaffen können.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC. Mehr Infos zum Spiel hier: