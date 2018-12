Anthem - Bösewicht The Monitor ist nicht unser einziges Problem

Anthem zeichnet das Bild einer fernen, futuristischen Welt, die unfertig und chaotisch ist. Was es mit dem zentralen Anthem der Schöpfung und The Monitor, dem Haupt-Bösewicht, auf sich hat, erklärt uns Mike Gamble im Interview.

Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was den Monitor von anderen Bösewichtern unterscheidet und was ihn motiviert. Außerdem verrät Mike Gamble mehr Details zur Welt von Anthem, ihrer Entstehung sowie zu den Freelancern.

The Monitor ist nicht einfach das pure Böse, wie Bioware betont. Wir bekommen es hier mit einem Haupt-Gegner zu tun, der ganz eigene Ziele hat, mehrschichtig wirken soll und dadurch nachvollziehbar agiert.

Eigentlich ist der Monitor nämlich auch nur ein Freelancer wie wir und nutzt seinerseits auch einen der Javelin-Anzüge. Allerdings arbeitet er mit einer militaristischen wie grausamen Gruppierung zusammen, die sich Dominion nennt.

Er fühlt sich bei seinen Aktionen als Anführer dieser Macht im Recht, verfolgt aber ganz eigene Ziele. Ihm geht es vor allem darum, die chaotische Energie zu kontrollieren, die durch die Welt von Anthem fließt und von den Relikten der Schöpfer ausgeht. Allen voran natürlich das titelgebende Anthem.

"Der Monitor will das kontrollieren, aber er ist naiv. Und ein Narr, was das angeht, denn niemand kann diese Energie wirklich kontrollieren."

Vor allem sollen wir beim Spielen von Anthem verstehen können, was den Monitor antreibt, wieso er seine Pläne verfolgt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ihn letzten Endes zur Strecke bringen, wie Mike Gamble erklärt.

Die chaotische Energie des Anthems der Schöpfung stürzt die Welt des Spiels in Unordnung. Die Relikte rufen alle möglichen Ereignisse und Monster hervor, während wir uns zwischen den Fronten befinden.

"Statt einfach nur den Monitor zu zerstören und dann ist alles in Ordnung, ist das einfach nicht der Fall. Die Welt ist immer noch gefährlich, die Welt ist immer noch chaotisch. Der Monitor versucht einfach nur, das zu kontrollieren."

"Was ein großer Unterschied zu jemandem ist, der einfach nur versucht, alle zu dominieren. [...] Er hat seine eigenen Unzulänglichkeiten. Der Spieler weiß das und sieht das von Anfang an, das ist also sehr anders."