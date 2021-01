Apex Legends auf der Switch: Erneuter Leak bestätigt nahen Release

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Apex Legends schon in der kommenden Woche für die Nintendo Switch erscheint. Nachdem vor wenigen Tagen bereits das vermeintliche Erscheinungsdatum in einem Trailer zu Season 8 gezeigt wurde, legt Amazon Japan den Erscheinungstermin für die "Champion Edition" auf den selben Tag. Auch wenn der Trailer von Respawn und EA schnell wieder gelöscht wurde, verdichten sich die Anzeichen.

Wann erscheint Apex Legends für die Switch? Stimmen die Angaben bei Amazon Japan und in dem Trailer, dann kommt Apex Legends schon am 2. Februar 2021 auf die Nintendo Switch. Also bereits am Dienstag der kommenden Woche.

Hier seht ihr einen neuen Helden, der für Season 8 von Apex Legends angekündigt wurde:

Darum ergibt das Sinn: Der 2. Februar ist auch der Start der 8. Saison von Apex Legends. Dementsprechend wäre es ein guter Einstiegspunkt für Spieler*innen einer neuen Version. Schließlich soll die Switch-Edition Cross-Play mit den anderen Plattformen bieten.

Kommt eine Direct?

Da Apex Legends eventuell sehr kurzfristig erscheint, hoffen einige Nintendo-Fans natürlich auf eine spontane Direct. Es wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo eine solche erst sehr kurzfristig ankündigt. Es ist aber auch möglich, dass das Erscheinungsdatum einfach per Twitter oder einer Pressemitteilung bekannt gegeben wird.

Ursprünglich sollte Apex Legends bereits im letzten Jahr für die Switch erscheinen, wurde von den Entwicklern jedoch verschoben, um der Version den nötigen Feinschliff zu verpassen:

"Für diejenigen unter euch, die auf einer Nintendo Switch spielen, wir arbeiten noch immer intensiv an der Portierung, aber um dem Spiel gerecht zu werden und ein großartiges Spielerlebnis zu schaffen, das Switch-Spieler verdienen, braucht unser Team mehr Zeit."

Quelle: Nintendolife

