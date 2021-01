Apex Legends: Leak erwähnt Release der Switch-Version & der ist schon bald

Am 18. Januar kündigte Respawn Entertainment Season 8 des Battle-Royale-Shooters Apex Legends an und stellte den neuen Helden Fuse vor. In Trailern zu Season 8, die in Japan, Dänemark und Polen veröffentlicht wurden, war zu lesen, dass die Switch-Version am 2. Februar erscheinen soll. Allerdings wurden diese Videos kurze Zeit später wieder offline genommen und durch neue ersetzt, in denen dies nicht mehr erwähnt wird.

Fans brauchen Geduld: Dies deutet darauf hin, dass Apex Legends bald für die Nintendo Switch erscheinen dürfte. Es könnte sein, dass sich der Release-Termin noch kurzfristig verschoben hat und deswegen nicht mit Season 8 angekündigt wurde. Das würde erklären, warum das Datum in manchen Trailern noch zu sehen war.

Crossplay mit der Switch-Fassung

Es dauert bestimmt nicht mehr lang: Schon früher hieß es, dass die Switch-Version von Apex Legends Crossplay unterstützen würde, Das heißt, egal, auf welcher Plattform ihr spielt, ihr könnt euch mit allen anderen Apex Legends-Fans messen - und das auf der Nintendo Switch dann sogar von unterwegs aus. Wie der Shooter auf Nintendos aktueller Konsole läuft, werden wir noch sehen.

Eigentlich hätte die Switch-Fassung von Apex Legends bereits im vergangenen Herbst erscheinen sollen, wurde dann aber verschoben, um eine bessere Spielerfahrung zu ermöglichen. Nun heißt es also, abwarten, bis EA und Respawn den offiziellen Release-Termin der Nintendo Switch-Version des Battle-Royale-Shooters bekannt geben.

Freut ihr euch schon darauf, Apex Legends auf der Nintendo Switch spielen zu können? Was glaubt ihr, wann der Release erfolgt?