Die nächste Expedition in Arc Raiders funktioniert anders und löst damit eines der größten Probleme des Spiels

Arc Raiders bekommt eine neue Challenge, die die Expeditionen verbessern soll.

Die Expeditionen sind in Arc Raiders quasi freiwillige Wipes, nach denen die Spieler*innen "frisch" starten können und zudem noch Belohnungen bekommen. Das System wird nun überarbeitet und dadurch potenziell viel spaßiger als zuvor.

Die dritte Expedition funktioniert anders

Grundsätzlich ändert sich erst einmal nichts daran, wie Spieler*innen an der bevorstehenden dritten Expedition in Arc Raiders teilnehmen können. Im Spiel muss das passende Projekt abgeschlossen werden, bis das Expeditionsfenster am 4. Mai 2026 um 9 Uhr morgens schließt.

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Die Teilnahme an der Expedition ist auch nach dem Abschluss des Projekts optional und muss manuell ausgewählt werden. Wer den Charakterfortschritt auf diese Weise zurücksetzt, bekommt im Gegenzug ein paar Belohnungen wie ein exklusives Outfit oder Boni für den nächsten Raider.

Es ist dabei auch wieder möglich, bis zu fünf zusätzliche Skillpunkte für den "neuen" Raider zu verdienen, und hier wird es interessant. Embark hat nämlich ein neues System vorgestellt, mit dem diese Skillpunkte verdient werden können.

Zur Erinnerung: Bisher berechneten sich die Skillpunkte am Gesamtvermögen der Spieler*innen. Man musste also eine Menge Geld oder Inventarwert anhäufen, um alle fünf Skillpunkte zu verdienen.

Das neue System: Bei der dritten Expedition läuft das anders. Wenn das Expeditionsfenster am 28. April öffnet, startet auch eine neue Challenge. Dabei geht es darum, so viel Schaden wie möglich an beliebigen Zielen zu machen. Die Skillpunkte berechnen sich dann durch das Abschneiden bei dieser Herausforderung.

Unser Eindruck: Genau diese Änderung hat es gebraucht!

Ich spiele Arc Raiders seit dem Release und habe an den ersten beiden Expeditionen teilgenommen. Das System mit den Skillpunkten hat sich dabei als Schuss in den Ofen herauskristallisiert. Anstatt am Ende einer "Season" belohnt zu werden, ging es nur darum, möglichst viel Geld anzuhäufen.

Das befördert wiederum einen eher langweiligen Gameplay-Loop. Legendäre Waffen sind viel zu wertvoll, um sie aufs Spiel zu setzen. Ich und viele andere Raider haben die Zeit also damit verbracht, einen Run nach dem anderen mit möglichst günstiger Ausrüstung zu absolvieren und dabei auch noch jedem Kampf aus dem Weg zu gehen.

Das ändert sich durch die Schadenschallenge hoffentlich. Nun gibt es endlich einen Grund, legendäre Ausrüstung zu sammeln und diese dann auch einzusetzen. Ob ich dabei Raider oder Arc angreife, scheint zudem egal zu sein. Jeder Spielstil profitiert also.

In der kommenden Woche dürfte es also in Arc Raiders ein absolutes Feuerwerk geben. Auf den Servern wird deutlich mehr legendäre Ausrüstung unterwegs sein und man kann sich schon auf lange Gefechte mit anderen Spieler*innen und den Maschinen einstellen.

Was haltet ihr von den Änderungen und werdet ihr an der Expedition teilnehmen?