Arc Raiders bekommt nach über 5 Monaten endlich eine neue Map und jetzt gibt es die ersten Teaser dazu

Die neue Karte bietet wohl ein großes Hotel. (Bild: ModernWarzone auf X)

Seit November 2025 warten die Fans von Arc Raiders auf eine neue Karte. Jetzt hat Entwickler Embark die ersten Teaser dazu veröffentlicht. Offenbar gibt es schon bald ein großes Urlaubsresort am Strand im Extraction-Shooter.

Arc Raiders schickt uns in die Ferien

Im Vertrauen darauf, dass sie sicher schnell die Runde machen würden, hat Embark die ersten kurzen Teaser zur neuen Map nicht offiziell gepostet, sondern an ausgewählte Spieler*innen per Mail versandt. Die haben sie natürlich prompt online geteilt.

1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

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Neben einer kurzen Nachricht enthält die Mail zwei beschriftete Polaroid-Bilder. Eines zeigt offenbar die Fassade eines großen Hotels namens "Panorama Azzuro" und ist mit "Exodus Hotel" beschriftet.

Das andere Bild gewährt offenbar einen Blick in das Hotel. Dort lehnt ein Androide in einer sonnendurchfluteten Halle an einer Wand und das Foto ist mit "Innenräume, zerstört" beschriftet.

Die Bilder könnt ihr euch hier ansehen:

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In der kurzen Nachricht ist davon die Rede, dass das "alte Resort" tatsächlich noch steht. Die Person, von der die Nachricht stammt, ist allerdings nicht sicher, ob die Treppen ihr Gewicht aushalten werden. Sie markiert die Koordinaten und zieht sich zu den Tennisplätzen zurück.

Was bedeutet das? Offenbar ist die neue Map rund um ein großes Ferienresort angelegt. Der Name des Hotels lässt dabei darauf schließen, dass es sich um einen Ort direkt am Meer handeln könnte. Ob das Wasser ein Spielelement ist oder sogar neue Arc beherbergt, kann nur spekuliert werden.

Wann kommt die neue Karte? Offiziell gibt es noch kein Datum. Auf der Roadmap wird das "Riven Tides"-Update mit der neuen Karte nur für "April" angekündigt. Da die Updates bisher aber immer dienstags veröffentlicht wurden, kommen letztlich nur zwei Termine infrage.

Der 21. April wäre der nächste Dienstag, könnte allerdings zu früh kommen. Gut möglich, dass Embark die Spannung erst mit weiteren Teasern aufbauen will, bevor das Update dann am 28. April veröffentlicht wird.

Was haltet ihr von den Teasern? Freut ihr euch auf die neue Map?