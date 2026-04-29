"Extrem enttäuscht" - Arc Raiders hat eines der größten Updates bekommen, aber viele Änderungen kommen überhaupt nicht gut an

Arc Raiders steht gerade bei vielen Spieler*innen in der Kritik.

Mit "Riven Tides" hat Embark am 28. April 2026 ein großes neues Update für den beliebten Extraction-Shooter Arc Raiders veröffentlicht. Zusammen mit einer neuen Map wurden auch zahlreiche Balanceänderungen ausgerollt, die online kontrovers diskutiert werden.

Spieler*innen diskutieren über Nerfs

Riven Tides bringt unter anderem die erste neue Karte seit Mitte November 2025 ins Spiel. Die gleichnamige Map umfasst einen Küstenabschnitt mit einem Luxushotel und einem großen Hafen-Areal, in dem gefährliche Arcs lauern.

12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

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In den Patch Notes wird daneben aber auch über eine ganze Reihe von Anpassungen an der Balance berichtet und die kommen bei großen Teilen der Community eher durchwachsen an. Im Fokus der Kritik stehen dabei die Änderungen bei der Waffenhaltbarkeit.

Alle Waffen in Arc Raiders haben eine Haltbarkeit, die bei der Benutzung abnimmt. Wenn die Haltbarkeit auf null fällt, muss die Waffe repariert werden, um weiter genutzt werden zu können. Mit dem Update passiert das jetzt bei gewöhnlichen, ungewöhnlichen und seltenen Waffen deutlich schneller.

Epische und legendäre Waffen halten hingegen ein bisschen mehr aus, sind aber eben auch deutlich teurer in der Instandhaltung. Weitere Änderungen betreffen etwa eine Abschwächung des Photoelektrischen Umhangs und verschiedener Waffen.

Auf Reddit ärgern sich viele Spieler*innen lautstark über diese Änderungen. Einer der aktuell heißesten Posts hat in knapp 13 Stunden mehr als 5.300 Likes und über 500 Kommentare gesammelt. Die Überschrift des Posts lautet:

"Patch Notes: Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler beim Spielen des Spiels Spaß hatten"

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Ein ähnlich erfolgreicher Post trägt einen ganz ähnlichen Titel:

"Embark: 'Wir haben ein Problem festgestellt, bei dem die Spieler Spaß am Spiel hatten. Das haben wir behoben.'"

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Immer wieder wird die Situation dabei mit Helldivers 2 verglichen. Dort gibt es auch immer wieder laute Stimmen aus der Community, die bemängeln, dass die Entwickler*innen eine falsche Philosophie beim Balancing verfolgen würden.

Anstatt für die Waffen und Items, die viele Spieler*innen nutzen, weil sie eben Spaß machen, neue Herausforderungen zu kreieren, würden diese stattdessen so stark generft, dass sie kaum noch einen Nutzen hätten.

Bei Arc Raiders wurden in den vergangenen Monaten etwa immer wieder die stärksten Waffen und Granaten im Spiel schwächer oder deutlich teurer gemacht. Das sorgt zwar für eine größere Herausforderung, führt aber auch zu mehr Grind für denselben Spaß.

Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu erwähnen, dass Embark in der Vergangenheit immer wieder schnell auf Community-Feedback reagiert hat und die neue Karte beispielsweise richtig spannend geworden ist. Wie sich die Änderungen wirklich auswirken, wird dann die Zeit zeigen müssen.

Habt ihr Arc Raiders seit dem Update schon gespielt und wie steht ihr zu den Änderungen?