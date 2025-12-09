ARC Raiders-Camper wird erledigt, der andere Spieler freut sich - merkt aber im nächsten Moment, dass ihm eine Falle gestellt wurde, doch es ist schon zu spät

Auch entkräftete Raider können offenbar noch zur Gefahr werden.

Jonas Herrmann
09.12.2025 | 18:14 Uhr

Die ARCs sind nicht immer die größten Bedrohungen in ARC Raiders. Die ARCs sind nicht immer die größten Bedrohungen in ARC Raiders.

ARC Raiders sorgt seit Ende Oktober nicht nur für viel Spaß, sondern auch haufenweise lustige Community-Videos. In einem aktuellen Clip wird etwas eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wozu Minen imstande sind.

Camper erledigt, aber zu früh gefreut

Der Clip stammt vom Reddit-User "Interesting-Pool-745", der ihn vor wenigen Tagen im ARCRaiders-Subreddit geteilt hat. Er zeigt eine wirklich fiese Taktik, die aber zu einem echten Feuerwerk führt.

Video starten 1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Der User hat es sich offenbar in einem der Kontrolltürme am Raumhafen gemütlich gemacht und nimmt von dort andere Raider aufs Korn. Die Türme sind so aufgebaut, dass man eine gute Übersicht hat, es aber nur einen Zugang gibt.

Direkt am Anfang des Clips wird der User von einem anderen Raiders erledigt. Sein Camper-Lifestyle ist ihm also zum Verhängnis geworden. Der andere Raider freut sich schon, weil er einen Camper erledigt hat und vermutlich seinen Loot einsammeln kann.

Mehr zu ARC Raiders
"Das wäre fantastisch": ARC Raiders-Spieler verzweifeln an der Menü-Führung - Fan zeigt, wie einfach es sein könnte
von Jonas Herrmann
Filmemacher ist so begeistert, wie gut dieses Spiel aussieht, dass er darin fremde Spieler anquatscht, um mit ihnen kleine Clips zu drehen
von Jonas Herrmann
ARC Raiders-Spieler wird von nervigem Extraction-Camper erledigt - aber der hat sich zu früh gefreut, denn dann tauchen Drohnen auf und sorgen für Gerechtigkeit
von Jonas Herrmann

Kurz bevor er die Zipline nutzt, die zur Spitze des Turms führt, ist sogar noch zu hören, wie er den User über den Voice-Chat als "verdammten Idioten" bezeichnet und gehässig lacht. Es sind berühmte letzte Worte.

Was der Raider nämlich nicht weiß, ist, dass der User den Eingang zum Turm mit satten sieben Minen ausgestattet hat, die auch noch so platziert sind, dass man sie nicht sieht, wenn man von unten nach oben fährt.

Der Raider hat überhaupt keine Zeit zu reagieren, die Minen lösen sofort aus und erledigen beide Spieler*innen mit einer riesigen Explosion.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Musikuntermalung setzt dem Ganzen die Krone auf und in den Kommentaren gibt es zahlreiche User, die ihre Begeisterung zum Ausdruck bringen. Die Taktik ist zwar nicht gerade edel, das Video ist aber einfach extrem witzig. Besonders die selbstsichere Art des Raiders, der nur wenige Sekunden später quasi atomisiert wird, passt einfach perfekt dazu.

Was haltet ihr davon? Findet ihr solche Taktiken in Ordnung oder übertrieben?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

ARC Raiders-Camper wird erledigt, der andere Spieler freut sich - merkt aber im nächsten Moment, dass ihm eine Falle gestellt wurde, doch es ist schon zu spät

vor einem Tag

"Das wäre fantastisch": ARC Raiders-Spieler verzweifeln an der Menü-Führung - Fan zeigt, wie einfach es sein könnte

vor einem Tag

Filmemacher ist so begeistert, wie gut dieses Spiel aussieht, dass er darin fremde Spieler anquatscht, um mit ihnen kleine Clips zu drehen

vor 2 Tagen

ARC Raiders-Spieler wird von nervigem Extraction-Camper erledigt - aber der hat sich zu früh gefreut, denn dann tauchen Drohnen auf und sorgen für Gerechtigkeit

vor 2 Tagen

"Ich habe gerade nach einem Spiel geweint": ARC Raiders-Fan ist nach einem Match extrem frustriert, dann aber zu Tränen gerührt, weil die Community so freundlich ist
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Baldurs Gate 3-Schauspieler hat eine einfache Antwort darauf, warum das RPG so erfolgreich ist: Stellt Spieler über euren Profit

vor 3 Minuten

Baldur's Gate 3-Schauspieler hat eine einfache Antwort darauf, warum das RPG so erfolgreich ist: "Stellt Spieler über euren Profit"
LEGO Star Wars EOL 2025: Alle 24 Sets, die Ende Dezember eingestellt werden – hier bekommt ihr sie jetzt noch

vor 29 Minuten

LEGO Star Wars EOL 2025: Alle 24 Sets, die Ende Dezember eingestellt werden – hier bekommt ihr sie jetzt noch
Eine der wohl ungewöhnlichsten Pokémon-Karten aller Zeiten wurde jetzt für über 43.000 Euro versteigert - aus gutem Grund

vor 46 Minuten

Eine der wohl ungewöhnlichsten Pokémon-Karten aller Zeiten wurde jetzt für über 43.000 Euro versteigert - aus gutem Grund
Unglaublich absurder neu entdeckter Glitch sorgt bei Mario Kart World für purzelnden Weltrekord

vor einer Stunde

Unglaublich absurder neu entdeckter Glitch sorgt bei Mario Kart World für purzelnden Weltrekord
mehr anzeigen