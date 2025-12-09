ARC Raiders-Camper wird erledigt, der andere Spieler freut sich - merkt aber im nächsten Moment, dass ihm eine Falle gestellt wurde, doch es ist schon zu spät

Die ARCs sind nicht immer die größten Bedrohungen in ARC Raiders.

ARC Raiders sorgt seit Ende Oktober nicht nur für viel Spaß, sondern auch haufenweise lustige Community-Videos. In einem aktuellen Clip wird etwas eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wozu Minen imstande sind.

Camper erledigt, aber zu früh gefreut

Der Clip stammt vom Reddit-User "Interesting-Pool-745", der ihn vor wenigen Tagen im ARCRaiders-Subreddit geteilt hat. Er zeigt eine wirklich fiese Taktik, die aber zu einem echten Feuerwerk führt.

1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Autoplay

Der User hat es sich offenbar in einem der Kontrolltürme am Raumhafen gemütlich gemacht und nimmt von dort andere Raider aufs Korn. Die Türme sind so aufgebaut, dass man eine gute Übersicht hat, es aber nur einen Zugang gibt.

Direkt am Anfang des Clips wird der User von einem anderen Raiders erledigt. Sein Camper-Lifestyle ist ihm also zum Verhängnis geworden. Der andere Raider freut sich schon, weil er einen Camper erledigt hat und vermutlich seinen Loot einsammeln kann.

Kurz bevor er die Zipline nutzt, die zur Spitze des Turms führt, ist sogar noch zu hören, wie er den User über den Voice-Chat als "verdammten Idioten" bezeichnet und gehässig lacht. Es sind berühmte letzte Worte.

Was der Raider nämlich nicht weiß, ist, dass der User den Eingang zum Turm mit satten sieben Minen ausgestattet hat, die auch noch so platziert sind, dass man sie nicht sieht, wenn man von unten nach oben fährt.

Der Raider hat überhaupt keine Zeit zu reagieren, die Minen lösen sofort aus und erledigen beide Spieler*innen mit einer riesigen Explosion.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Musikuntermalung setzt dem Ganzen die Krone auf und in den Kommentaren gibt es zahlreiche User, die ihre Begeisterung zum Ausdruck bringen. Die Taktik ist zwar nicht gerade edel, das Video ist aber einfach extrem witzig. Besonders die selbstsichere Art des Raiders, der nur wenige Sekunden später quasi atomisiert wird, passt einfach perfekt dazu.

Was haltet ihr davon? Findet ihr solche Taktiken in Ordnung oder übertrieben?