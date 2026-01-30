ARC Raiders-Fan geht wortlos in Flammen auf und hinterlässt einen Berg von Quietscheenten im Wert von 2.8 Millionen Credits: "Ich bin immer noch verwirrt"

Diese Menge an Entchen ist wohl der Traum aller Raider. (Bild: endgame2937 auf Reddit)

Die Quietschente ist so etwas wie das inoffizielle Maskottchen von ARC Raiders. Darum sammeln manche Spieler*innen die kleinen Plastikvögel wie andere Pokémon-Karten. In diesem Fall waren aber wohl ein paar unerlaubte Tricks im Spiel.

Raider geht in einem Haufen Enten in Flammen auf

Es ist eine ziemlich kuriose Geschichte, die der Reddit-User "endgame2937" in einem kürzlich veröffentlichten Post erzählt. In einem Match habe er einen anderen Raider getroffen, der plötzlich in Flammen aufging, das Spiel verließ und einen riesigen Haufen Badeenten hinterließ.

Bei den Enten handelt es sich um ein beliebtes Item aus ARC Raiders, das zwar nicht besonders mächtig oder wertvoll ist, aber süß aussieht und gut gesammelt werden kann. In dem ersten Bild des Posts ist die merkwürdige Situation zu sehen.

Der User erzählt weiter, dass er sich die Taschen vollgestopft hat und mit insgesamt 387 Enten im Wert von knapp 2.8 Millionen Ingame-Credits extrahiert ist. Offenbar lagen hinterher noch immer ein paar Enten auf dem Boden.

Was steckt dahinter? Im Grunde gibt es zwei mögliche Antworten, die erklären, was passiert sein könnte. Entweder hatte der Raider aus unerfindlichen Gründen wirklich hunderte Enten im Inventar, als er von einem einzelnen Feuerball angegriffen wurde, oder aber er hat geschummelt.

Der Fall klingt nämlich ganz stark danach, als habe der Raider einen Trick benutzt, um ein Item zu verdoppeln. Er selbst hatte eigentlich nur eine dieser Enten im Inventar, die er dann mit einem Lag-Trick hunderte Male kopiert hat, weshalb sie um ihn herum auf dem Boden gelandet sind.

Die Entwickler*innen von Embark könnten zudem einen Mechanismus eingebaut haben, der überführte Cheater noch im Spiel in Flammen aufgehen lässt. So zumindest die plausible Theorie vieler User in den Kommentaren.

Reddit-User "endgame2937" hat in dem Fall einfach Glück gehabt. Da er selbst den mutmaßlichen Trick nicht benutzt, sondern nur zufällig die ganzen Enten gefunden hat, konnte er die Runde mit einem ordentlichen Gewinn verlassen. Dass Embark ihm die Enten hinterher wieder abnimmt, ist sehr unwahrscheinlich.

