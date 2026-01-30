ARC Raiders-Fan geht wortlos in Flammen auf und hinterlässt einen Berg von Quietscheenten im Wert von 2.8 Millionen Credits: "Ich bin immer noch verwirrt"

Für eine Handvoll Quietscheenten sind Fans von ARC Raiders zu fast allem bereit.

Jonas Herrmann
30.01.2026 | 19:00 Uhr

Diese Menge an Entchen ist wohl der Traum aller Raider. (Bild: endgame2937 auf Reddit) Diese Menge an Entchen ist wohl der Traum aller Raider. (Bild: endgame2937 auf Reddit)

Die Quietschente ist so etwas wie das inoffizielle Maskottchen von ARC Raiders. Darum sammeln manche Spieler*innen die kleinen Plastikvögel wie andere Pokémon-Karten. In diesem Fall waren aber wohl ein paar unerlaubte Tricks im Spiel.

Raider geht in einem Haufen Enten in Flammen auf

Es ist eine ziemlich kuriose Geschichte, die der Reddit-User "endgame2937" in einem kürzlich veröffentlichten Post erzählt. In einem Match habe er einen anderen Raider getroffen, der plötzlich in Flammen aufging, das Spiel verließ und einen riesigen Haufen Badeenten hinterließ.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Bei den Enten handelt es sich um ein beliebtes Item aus ARC Raiders, das zwar nicht besonders mächtig oder wertvoll ist, aber süß aussieht und gut gesammelt werden kann. In dem ersten Bild des Posts ist die merkwürdige Situation zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der User erzählt weiter, dass er sich die Taschen vollgestopft hat und mit insgesamt 387 Enten im Wert von knapp 2.8 Millionen Ingame-Credits extrahiert ist. Offenbar lagen hinterher noch immer ein paar Enten auf dem Boden.

Was steckt dahinter? Im Grunde gibt es zwei mögliche Antworten, die erklären, was passiert sein könnte. Entweder hatte der Raider aus unerfindlichen Gründen wirklich hunderte Enten im Inventar, als er von einem einzelnen Feuerball angegriffen wurde, oder aber er hat geschummelt.

Der Fall klingt nämlich ganz stark danach, als habe der Raider einen Trick benutzt, um ein Item zu verdoppeln. Er selbst hatte eigentlich nur eine dieser Enten im Inventar, die er dann mit einem Lag-Trick hunderte Male kopiert hat, weshalb sie um ihn herum auf dem Boden gelandet sind.

Aktuelles zu ARC Raiders
Habt ihr in Arc Raiders gerade Serverprobleme? Das liegt wahrscheinlich an einem gezielten DDoS-Angriff
von Jonas Herrmann
Ist ARC Raiders down? Aktueller Server-Status, Warteschlangen und Probleme mit Matchmaking in der Übersicht
von Dennis Müller
ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party
von Jonas Herrmann

Die Entwickler*innen von Embark könnten zudem einen Mechanismus eingebaut haben, der überführte Cheater noch im Spiel in Flammen aufgehen lässt. So zumindest die plausible Theorie vieler User in den Kommentaren.

Reddit-User "endgame2937" hat in dem Fall einfach Glück gehabt. Da er selbst den mutmaßlichen Trick nicht benutzt, sondern nur zufällig die ganzen Enten gefunden hat, konnte er die Runde mit einem ordentlichen Gewinn verlassen. Dass Embark ihm die Enten hinterher wieder abnimmt, ist sehr unwahrscheinlich.

Habt ihr schonmal mit Cheatern in ARC Raiders zu tun gehabt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einem Tag

Habt ihr in Arc Raiders gerade Serverprobleme? Das liegt wahrscheinlich an einem gezielten DDoS-Angriff

vor einem Tag

Ist ARC Raiders down? Aktueller Server-Status, Warteschlangen und Probleme mit Matchmaking in der Übersicht

vor einem Tag

ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party

vor einem Tag

"Ich kann einfach nicht weitermachen": Alle lieben ARC Raiders, aber dieser Spieler hört nach 300 Stunden (!) auf und das sind die Gründe

vor 2 Tagen

Neues Arc Raiders-Update hat einen fiesen Bug, der das Looten massiv einbremst
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stranger Things-Fan baut extra Netflix nach, um seiner Freundin vorzumachen, dass es die geheime 9. Folge in Wirklichkeit doch gibt

vor einer Stunde

Stranger Things-Fan baut extra Netflix nach, um seiner Freundin vorzumachen, dass es die geheime 9. Folge in Wirklichkeit doch gibt
Assassins Creed-Insider berichtet über katastrophale Zustände bei Ubisofts Multiplayer-Titel   1  

vor 5 Stunden

Assassin's Creed-Insider berichtet über katastrophale Zustände bei Ubisofts Multiplayer-Titel
Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Februar 2026   13     5

vor 5 Stunden

Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Februar 2026
Die God of War-Serie hat den Schauspieler für Thor gefunden - und er passt perfekt!   1     2

vor 6 Stunden

Die God of War-Serie hat den Schauspieler für Thor gefunden - und er passt perfekt!
mehr anzeigen