ARC Raiders-Fan entdeckt Mitspieler, der in einem Rollwagen gefangen ist – will ihm helfen, aber am Ende sitzen drei Leute in der Falle

Wer anderen helfen will, muss manchmal zuerst sich selbst helfen.

Jonas Herrmann
31.01.2026 | 09:18 Uhr

Noch sitzt nur ein Raider in der Falle. (Bild: jackmorrisongames auf TikTok) Noch sitzt nur ein Raider in der Falle. (Bild: jackmorrisongames auf TikTok)

Viele Spieler*innen in ARC Raiders zeichnen sich dadurch aus, dass sie freundlich und hilfsbereit sind. Immerhin ist man gemeinsam stärker im Kampf gegen die Maschinen. Diese Hilfsbereitschaft kann aber auch ganz schön nach hinten los gehen, wie zwei Raider erfahren mussten.

Drei Raider in der Falle

In wohl kaum einem Spiel ist der Annäherungschat so wichtig wie in Embarks Extraction-Shooter ARC Raiders. Spieler*innen können sich so verständigen und in vielen Fällen Situationen lösen, die sonst in einer wilden Schießerei enden würden.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Über den Voice-Chat kann aber auch nach Hilfe gerufen werden, wenn man doch mal von einem der Roboter erwischt wurde oder ein anderes Problem hat. Genau so einen Hilferuf hat auch der TikTok-User jackmorrisongames in einem seiner Matches vernommen.

Ein anderer Raider gab dabei an, in einem "Einkaufswagen" stecken geblieben zu sein. Tatsächlich handelt es sich eher um einen Rollwagen, aber das tut nicht wirklich was zur Sache. Wichtig ist nur, dass er wirklich dort feststeckt und nicht mehr herauskommt.

Mehr zu ARC Raiders
ARC Raiders-Fan geht wortlos in Flammen auf und hinterlässt einen Berg von Quietscheenten im Wert von 2.8 Millionen Credits: "Ich bin immer noch verwirrt"
von Jonas Herrmann
Habt ihr in Arc Raiders gerade Serverprobleme? Das liegt wahrscheinlich an einem gezielten DDoS-Angriff
von Jonas Herrmann
Ist ARC Raiders down? Aktueller Server-Status, Warteschlangen und Probleme mit Matchmaking in der Übersicht
von Dennis Müller

Der User erklärt sich bereit, dem Raider in Not zu helfen und versucht, so gegen den Wagen zu rollen, dass der andere möglicherweise herausgedrückt wird. Eine Rolle später sitzt aber auch er in der Falle.

Kurz darauf kommt ein dritter Raider vorbei, den sie ebenfalls um Hilfe bitten. Am Ende sitzen sie dann einfach zu dritt auf engem Raum in dem Wagen und können sich nicht mehr befreien. Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Lustigerweise hat der Raider, der zuerst stecken geblieben ist, den lustigen Moment ebenfalls festgehalten und auf TikTok hochgeladen. Man sieht, dass er eigentlich einer Rakete ausweichen will und deshalb in den Wagen springt.

Das Video zeigt zudem, was aus den drei Raidern in der Falle wurde. Einer davon kann sich tatsächlich befreien, die anderen beiden erleben kein Happy End. Am Ende bittet der TikToker einen anderen darum, ihn zu erledigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Dass man überhaupt an dieser Stelle stecken bleiben kann, ist natürlich ärgerlich. Gleichzeitig ist es aber auch wirklich unwahrscheinlich, dass man so unglücklich gegen den Wagen rollt, dass man nicht mehr herauskommt. Dass es gleich drei Raidern passiert, ist umso kurioser.

Was war eure bisher lustigste Begegnung in ARC Raiders?

Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
