Habt ihr in Arc Raiders gerade Serverprobleme? Das liegt wahrscheinlich an einem gezielten DDoS-Angriff

Arc Raiders ist das Ziel von von DDoS-Attacken geworden.

Seit dem Mittag des 28. Januars gab es vermehrt Meldungen zu Serverproblemen und Disconnects bei Arc Raiders. Entwickler Embark hat in der Folge bestätigt, dass der Shooter Ziel von koordinierten DDoS-Attacken wurde.

Arc Raiders-Server erholen sich wieder

Gegen 13 Uhr hatte eine der Community Manager*innen auf dem offiziellen Discord des Spiels bestätigt, dass die Server von Arc Raiders und auch The Finals unter DDoS-Attacken leiden, die sich auf die Qualität und Stabilität der Server auswirken können.

Was ist das für eine Attacke? DDoS steht für "Distributed Denial of Service" und beschreibt einen Cyberangriff, bei dem Server durch eine Flut von gleichzeitigen Anfragen absichtlich überlastet werden. "Normale" Nutzer kommen dann nicht mehr auf die Server oder haben mit Lags und Abstürzen zu kämpfen.

Gute Neuigkeiten: Am Nachmittag gab es dann zumindest vorerst Entwarnung. Die Server würden sich wieder erholen und Probleme würden weniger werden, hieß es erneut auf Discord. Man beobachte die Situation aber weiter und bitte um Feedback, falls es doch zu weiteren Einschränkungen kommen sollte.

Wer hinter dem Angriff steckt und was das Ziel der Attacke war, ist aktuell unklar. Auf Reddit wird spekuliert, dass es sich um einen Erpressungsversuch oder Ähnliches handeln könnte.

Mittlerweile sind die Server auf jeden Fall wieder erreichbar und die Fehlermeldungen sind deutlich zurückgegangen. Die Spieler*innen können sich also beruhigt den neuen Inhalten des Anfang der Woche erschienenen Headwinds-Updates widmen.

Das bringt unter anderem einen neuen Matchmaking-Modus, in dem Solo-Raider gegen Teams antreten können und als Belohnung einen XP-Bonus spendiert bekommen. Dazu kommt ein neues Projekt, dass die Jagd auf große Atc in den Fokus rückt sowie neue Items und eine Map-Condition für die begrabene Stadt.

Habt ihr die Server-Probleme mitbekommen? Was haltet ihr von dem neuen Update?