Kandidat für den besten Onkel des Jahres: Pokémon-Fan kauft Karten-Packs und füllt sie mit absoluten Hits, um Kindern eine Freude zu machen

So oder so ähnlich dürften die Kinder aus der Wäsche geschaut haben, als sie die Pokémon-Packs geöffnet haben.

Pokémonkarten sammeln ist ein teils sehr frustrierendes Hobby. Aber das muss nicht so sein – wenn man einen lieben Verwandten und, salopp gesagt, keine Ahnung hat. Dieser coole Onkel hier hat nämlich gleich mehrere Pokémonkarten-Packs so präpariert, dass seine Nichte und sein Neffe aus jedem etwas Spannendes ziehen.

Pokémon-Fan zeigt, wie er Nichte und Neffe eine Freude macht

Wer schon länger Pokémonkarten sammelt und bereits diverse Packs geöffnet hat, weiß: Nur in den seltensten Fällen spielt das Glück mit und wir bekommen die Karten, nach denen wir suchen. Wir haben es hier mit Glücksspiel zu tun, weil schlicht nie klar ist, was in den Karten-Packs drinsteckt.

Aber der Reddit-Onkel hat sich überlegt, etwas nachzuhelfen und seiner Nichte und seinem Neffen eine besondere Freude zu machen. Weil die Preise aber so stark gestiegen seien, habe er begonnen, einzelne Karten zu kaufen. Diese coolen Exemplare wollte er den Kids aber nicht einfach so überreichen.

"Wie gibt man ihnen das unersetzliche Gefühl, die Lieblingskarte zu ziehen? Wenn sie noch jung genug sind und ihnen noch nicht alles über die verschiedenen Sets beigebracht wurde, kann man verschiedene Karten in Packs mischen, die man schon geöffnet hat, sie wieder verschließen, ihnen schenken und voilà. Kindheits-Wunder wiederhergestellt."

Hier könnt ihr euch ansehen, welche Karten er in welche Packs gepackt hat:

Da sind natürlich keine übertrieben seltenen Holo-Schätze und mega wertvolle Sammlerstücke dabei, aber eben trotzdem einige wirklich coole Karten, mit denen die Kids ihren Spaß haben dürften.

Die Community spaltet sich in den Kommentaren grob in zwei Lager: Die Einen, die bereits etwas Ähnliches gemacht haben und davon berichten oder die Idee zumindest super finden und selbst damit liebäugeln.

Dann gibt es da aber auch noch die, die ebenfalls einen Punkt haben: Durch das Präparieren und Manipulieren der Karten-Packs bekommen die Kinder tendenziell ein völlig falsches Bild davon, wie realistisch es ist, in Pokémonkarten-Packs richtig coole Karten zu finden.

Womöglich werden die Kinder so erst süchtig danach, immer wieder diesem Gefühl aus ihrer Kindheit hinterherzujagen und zu hoffen, irgendwann doch noch die heiß begehrten Karten aus einem Pack zu ziehen. Worauf die Hersteller natürlich hoffen, immerhin machen sie genau so ihr Geld.

Wie findet ihr das? Schön für die Kinder oder fragwürdig, weil es ein falsches, womöglich gefährliches Bild vermittelt?