In Diablo 4 feiert ein beliebtes Feature aus Diablo 3 bald sein Comeback: Alles was wir zur kommenden Season 12 wissen

Mehr Kills in kurzer Zeit bringen Bonus-EP, neue Items und zusätzlichen Druck im Endgame.

Stephan Zielke
03.02.2026 | 16:33 Uhr

Killstreaks und ein Schlächter, der euch konstant verfolgt sind interessante Ideen für die Mini-Season. Killstreaks und ein Schlächter, der euch konstant verfolgt sind interessante Ideen für die Mini-Season.

Mit Season 12 holt Blizzard ein bekanntes System aus Diablo 3 zurück nach Diablo 4: Killstreaks. Wer besonders viele Gegner in kurzer Zeit erledigt, wird künftig mit zusätzlichen Boni belohnt – ganz so, wie es Veteranen aus dem Vorgänger kennen.

Mehr Kills, mehr Belohnungen

Das Grundprinzip bleibt unverändert: Je länger eure Killserie anhält, desto höher fallen die Boni aus. In Diablo 4 gibt es dabei fünf Stufen, die ihr nacheinander erreicht:

  • Killstreak
  • Gemetzel 
  • Verwüstung 
  • Blutbad 
  • Massaker

Video starten 3:08 Diablo 4: Lord of Hatred ist der zweite DLC zum Action-RPG - erscheint 2026

Mit jeder Stufe steigen die Bonus-EP sowie die saisonale Rufbelohnung. Anders als in Diablo 3 zählen allerdings keine zerstörbaren Objekte oder Umweltkills mehr – im Fokus stehen klar die Gegner.

Blutige Ausrüstung für lange Serien

Passend zu den Killstreaks führt Blizzard mit Season 12 auch eine neue Item-Kategorie ein: Blutbefleckte-Ausrüstung. Diese Waffen und Rüstungen interagieren direkt mit Killserien und bringen spezielle Effekte mit sich.

Je mehr ihr tötet, desto mehr Erfahrung bekommt ihr. Mit den passenden Waffen gibt es dann auch Boni. Je mehr ihr tötet, desto mehr Erfahrung bekommt ihr. Mit den passenden Waffen gibt es dann auch Boni.

Beispiele für mögliche Affixe sind etwa Berserker-Status nach einer bestimmten Anzahl an Kills, geringere Ressourcenkosten pro Killstreak-Stufe oder erhöhte Chancen auf Runen-Drops während einer laufenden Serie. Wer aggressiv spielt, soll davon also spürbar profitieren.

Mehr Risiko im Endgame

Neben Killstreaks wird das Endgame zusätzlich angezogen. Neue Blutbefleckten Siegel erhöhen den Schwierigkeitsgrad von Alptraum-Dungeons, Infernalen Horden und Unterschlupf-Bossen, versprechen dafür aber auch bessere Belohnungen.

Der besondere Twist: Jedes dieser Sigils bringt den "Erbarmungslosen Schlächter" ins Spiel. Dieser jagt euch unermüdlich durch den Dungeon und kehrt selbst nach seinem Tod sofort zurück. Da er normale Spawns nicht ersetzt, können besonders Unglückliche sogar zwei Schlächter gleichzeitig vor sich haben.

Diablo 4: Großer Endgame-Dungeon ist Fans so egal, dass sie erst Wochen nach Release von Season 11 bemerken, wie kaputt er ist
von Stephan Zielke
Diablo 4: Großer Endgame-Dungeon ist Fans so egal, dass sie erst Wochen nach Release von Season 11 bemerken, wie kaputt er ist

Kurze Season vor der Erweiterung

Season 12 fällt etwas kürzer aus als gewohnt. Sie startet am 10. März und läuft voraussichtlich bis zum Release der nächsten Erweiterung Lord of Hatred am 28. April. Der öffentliche Testserver ist bereits vom 3. bis 10. Februar verfügbar.

Blizzard selbst spricht von einer bewusst fokussierten, schlankeren Season als Übergang zur Erweiterung. Weitere Details dürfte es spätestens beim Diablo-30-Jahre-Showcase am 11. Februar geben.

Wie findet ihr die Rückkehr der Killstreaks – motivierender Bonus oder unnötiger Druck beim Farmen?

