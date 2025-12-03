Läuft gerade Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen
Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Paul Aeils
03.12.2025 | 13:10 Uhr

Im Extraction-Shooter Arc Raiders müsst ihr euch unter anderem vor großen Maschinenwesen in acht nehmen. Die Biester fühlen sich ziemlich schlau an, die Kämpfe sind teilweise richtig herausfordernd. Warum das so ist, verrät euch GameStar-Kollege Paul in seinem Short-Video. Kleiner Spoiler: Es hat etwas mit den Animationen zu tun. 
