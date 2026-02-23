Arc Raiders: Shrouded Sky-Update im Anmarsch - Release, Uhrzeit und Inhalte des Patches im Liveticker

Am 24. Februar 2026 erscheint das Shrouded Sky-Update für ARC Raiders. Alle Infos zum Patch, zur möglichen Release-Uhrzeit sowie den Inhalten im Liveticker.

Linda Sprenger
23.02.2026 | 17:00 Uhr

Das Shrouded Sky-Update für Arc Raiders erscheint am Dienstag, dem 24. Februar 2026.

Mit dem Headwinds Update erhielt Embarks gefeierter Extraction-Shooter Arc Raiders im vergangenen Monat seinen ersten großen Patch des Jahres – und mit dem heiß erwarteten Shrouded Sky-Update geht's diesen Monat direkt weiter. In unserem Liveticker findet ihr alle wichtigen Infos zum Update!

Shrouded Sky-Update für Arc Riders - Termin und mögliche Release-Uhrzeit:

  • Termin: Das Update soll am 24. Februar 2026 (also an diesem Dienstag) veröffentlicht werden
  • Eine offizielle Release-Uhrzeit hat Embark nicht veröffentlicht. Basierend auf den Release-Uhrzeiten der letzten Updates rechnen wir damit, dass das Shrouded Sky-Update zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr deutscher Zeit ausgerollt wird.

Shrouded Sky-Update für Arc Riders kommt am 24. Februar 2026 - Liveticker mit allen Infos

Montag, 23.02.2026

17:00 Uhr

Und an dieser Stelle ein herzliches Hallo, Raiders! In unserem GamePro-Liveticker findet ihr ab sofort alle Infos zum morgigen Shrouded Sky-Update.

Video starten 0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Shrouded Sky-Inhalte Was bringt das neue Update?

Die größte Neuerung von Shrouded Sky ist wohl die frische und brandgefährliche Map-Condition: Dank des Updates erhalten nämlich Hurricanes Einzug ins Spiel – und diese beeinflussen das Gameplay direkt. So haben die starken Winde beispielsweise Auswirkungen auf eure Bewegungsgeschwindigkeit. Bei Gegenwind lauft ihr langsamer, bei Rückenwind bewegt ihr euch flinker.

Zudem verhalten sich Gas- und Rachwolken anders, wenn ein Hurricane aufzieht. Außerdem müsst ihr bei starken Winden auf die Flugbahn von Wurfobjekten wie Granaten achten, die davon natürlich ebenfalls beeinflusst wird.

Das Shrouded Sky-Update bringt laut Roadmap außerdem folgende Inhalte:

  • Neue Arc-Bedrohung
  • Player-Project
  • Raider-Deck
  • Map-Update
  • Expedition Window
Im März 2026 steht dann übrigens das Flashpoint-Update an, das unter anderem ebenfalls eine brandneue Map-Condition im Gepäck hat. Mehr Infos dazu findet ihr in der offiziellen Roadmap zu Arc Raiders, die wir oben für euch verlinkt haben.

Zockt ihr weiterhin fleißig Arc Raiders und freut euch aufs kommende Update?

