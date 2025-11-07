Läuft gerade Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
Paul Aeils
07.11.2025 | 16:45 Uhr

Vorbereiten, looten und wieder sicher nach Hause - So weit, so bekannt aus anderen Extraction Shootern. Braucht es da wirklich NOCH ein Spiel, in diesem fast übersättigten Genre? Ich sage: Auf jeden Fall! Denn nicht ohne Grund hat ARC Raiders auf Steam bereits über 300.000 gleichzeitig aktive User auf Steam gehabt! Und im Test verrate ich euch, wieso es das absolut verdient hat!
