Arc Raiders: Embark erklärt, warum das Bannen von Cheatern so lange dauert

Embark hat sich nach dem Verdopplungs-Exploit in Arc Raiders zu Wort gemeldet.

Jonas Herrmann
22.02.2026 | 10:00 Uhr

Arc Raiders hatte zuletzt mit einem Exploit zu kämpfen. Arc Raiders hatte zuletzt mit einem Exploit zu kämpfen.

Ein Spielfehler sorgte kürzlich dafür, dass bestimmte Gegenstände in Arc Raiders theoretisch unendlich oft verdoppelt werden konnten. Embark hat das Problem schon gefixt und jetzt auch erklärt, welche Folgen das Ausnutzen des Exploits haben wird.

Embark möchte sichergehen, dass die richtigen getroffen werden

Mit einem Blogpost haben sich die Entwickler*innen von Arc Raiders vor wenigen Tagen an die Community gewandt. Darin geht es um den "Duplication-Exploit", die Folgen und die Frage, warum es so lange dauert, bis Cheater bestraft werden.

Das war passiert: Mit einer gezielten Manipulation des Servers konnten Spieler*innen bis vor Kurzem Gegenstände in Arc Raiders vervielfachen. Das sorgte mitunter für kuriose Situationen, konnte aber auch zu einem richtigen Problem im Spiel werden.

Raider, die mit nahezu unendlich vielen Granaten um sich werfen oder die ganze Ökonomie des Spiels auf den Kopf stellen, sind letztlich Cheater und können anderen gehörig den Spielspaß vermiesen.

Im Statement schreibt Embark, dass man zwar verstehen könne, dass sich die Community schnelle Abhilfe bei Cheatern wünscht, man aber eben auch möglichst genau und fair handeln möchte. Deshalb hat man sich die Zeit genommen, um die Daten zu analysieren.

Dabei wollte man vor allem herausfinden, ob der Exploit absichtlich oder versehentlich genutzt wurde. Zudem habe man den Umfang und die Auswirkungen der Folgen untersucht. Man möchte einmal mit Selbstbewusstsein handeln und sich versichern, dass man die richtigen erwischt.

Dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen und die folgenden Konsequenzen werden gezogen:

  • Warnungen für Fälle mit geringer Schwere, in denen der Missbrauch begrenzt war
  • Entfernung von Coins, die mit Exploit-Aktivitäten in Verbindung stehen
  • Sperren für schwere Fälle, insbesondere wenn die Nutzung von Exploits erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft im Spiel oder das Spielerlebnis anderer Spieler hatte

Für die Zukunft bittet man die Spieler*innen, ähnliche Fälle zu reporten und Probleme mit dem Spiel am besten auf dem offiziellen Discord-Kanal zu teilen. Dort stehen die Chancen demnach am besten, dass die Entwickler*innen sich schnell darum kümmern können.

Was haltet ihr davon? Habt ihr den Exploit überhaupt im Spiel mitbekommen?

