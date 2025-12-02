ARC Raiders-Fans tun sich jetzt zusammen, um den Frieden an der Oberfläche zu wahren

In ARC Raiders gehört PvP zu jeder Runde.

ARC Raiders ist am 30. Oktober 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erschienen und erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. In der Community wird allerdings viel über die PvP-Inhalte diskutiert. Einige friedliche Spieler*innen wollen sich jetzt zusammenschließen.

Hey! Don't Shoot!

Die PvP-Debatte begleitet ARC Raiders seit dem äußerst erfolgreichen Release. Während sich manche Spieler*innen reine PvE-Inhalte wünschen, weisen andere wiederholt daraufhin, dass die ständige Gefahr durch PvP dem Spiel erst die nötige Würze verleiht.

12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Tatsächlich entscheiden sich viele Fans trotz der PvP-Möglichkeit immer wieder dafür, zusammenzuarbeiten und sich eben nicht einfach anzugreifen. Besonders im Solo-Modus herrscht oft eine richtig freundliche Stimmung. Ausnahmen gibt es aber immer wieder.

Der Extraction-Shooter setzt beim PvP keine Limits, Spieler*innen können sich also auch zuerst als nett ausgeben und anderen dann am Ausgang in den Rücken fallen. Auch eine nette Begrüßung ist keine Garantie dafür, dass als Antwort keine Kugeln zurückfliegen.

Um sich gegenseitig und die friedliche Atmosphäre zu schützen, hat jetzt der Reddit-User "JamesHammer2" in einem viel diskutierten Post zum Widerstand aufgerufen. Freundliche Raider müssten sich zusammentun, um "Rats" zu vertreiben.

Als "Rats" werden oft solche Spieler*innen bezeichnet, die sich an einem der Ausgänge verstecken und dort auf andere, möglicherweise schon entkräftete Raider warten, um sie auszuschalten und ihnen den Loot zu klauen.

Der User erzählt etwa von einem Match, in dem er zusammen mit einem anderen eine solche Szene beobachtet und hinterher den Fiesling ausgeschaltet hat. Wenn die freundliche Community zusammenarbeitet, so die Logik, dürften sich PvP-Fans in Zukunft zweimal überlegen, ob sie auf solche Taktiken zurückgreifen.

Den Post findet ihr hier:

In nur knapp zehn Stunden hat der Post schon fast 900 Kommentare gesammelt, das Diskussions-Bedürfnis scheint also groß zu sein. Viele User stimmen dabei zu und erzählen von ähnlichen Geschichten. PvP sei Teil des Spiels und mache Spaß, solches "Extract-Camping" sei aber nur frustrierend.

Andere User weisen hingegen daraufhin, dass man nicht zu voreilig andere in "unschuldig" und "böse" einteilen sollte. Oft genug ist es demnach schon passiert, dass Raider einen Angreifer ausschalten konnten, nur um dann von einem anderen erledigt zu werden, der die Situation nicht von Anfang an beobachtet hat.

Wie steht ihr zum PvP in ARC Raiders? Würdet ihr irgendetwas daran verändern?