Arcane Staffel 2 teast Warwick als neuen Charakter an: Alles, was ihr über ihn wissen müsst

Der neue Charakter Warwick ist höchstwahrscheinlich aus einer bekannten Figur entstanden.

Arcane kehrt zwar erst Ende des Jahres für eine zweite Staffel auf Netflix zurück, aber ein kurzer Teaser-Trailer gewährt jetzt schon spannende Einblicke. Darin lässt sich nämlich mit ziemlicher Sicherheit erkennen, dass eine Fan-Theorie zutrifft und Warwick als Charakter mit von der Partie sein wird. Was ihr über ihn wissen müsst und welche Verbindung es zu einer beliebten Figur geben könnte, erfahrt ihr hier.

Hier könnt ihr euch den Trailer noch mal ansehen:

1:01 Arcane: Teaser-Trailer zur Staffel 2 ist da - bestätigt wohl beliebte Fan-Theorie

Wer ist Warwick in Arcane?

Alle, die sich bereits ausgiebig mit dem League of Legends-Universum beschäftigt haben, kennen natürlich auch den Champion Warwick. Falls ihr aber nur die Serie geschaut habt, ist dieser Charakter für euch völlig neu und ihr habt wahrscheinlich noch keine Idee, wohin die Story mit ihm gehen könnte.

Also, wer ist der LoL-Champion? Warwick ist eine Werwolf-artige Bestie, die in qualvollen Experimenten geschaffen wurde. Er jagt in der Unterwelt finsteren Gestalten hinterher und kann beim Geruch von Blut völlig die Beherrschung verlieren.

Und welche Rolle spielt er in Arcane? In der Serie hatte Warwick bisher noch keinen Auftritt, es ist aber sehr gut möglich, dass er aus einer beliebten Figur entstanden ist, die ihr schon aus Staffel 1 kennt, nämlich Vander.

Fans hatten derlei Theorien schon zum Ende der ersten Season parat. In dieser kommt der Ziehvater von Vi zwar in der dritten Folge zum Bedaueren vieler Fans um, aber gerade darum kam auch die Frage auf, ob er womöglich in veränderter Form zurückkehrt – nachdem Singed ihn zu Warwick gemacht hat.

Im Staffelfinale konntet ihr nämlich bereits einen Blick auf eine menschenähnliche Gestalt erhaschen, die im Labor des "Doctors" an der Wand hing. Warwicks Musik-Thema wurde außerdem ebenfalls schon in einem Teaser angedeutet.

Auch in League of Legends ist Warwick nicht nur eine Bestie mit scharfen Klauen. Seine Hintergrundgeschichte verrät nämlich, dass sich dahinter ein "menschlicher Geist" verbirgt. Genauer wird ausgeführt, dass es sich um einen Gangster handelt, der versucht hatte, seine kriminelle Laufbahn hinter sich zu lassen.

Bisher ist noch nichts davon bestätigt und ihr solltet das Ganze noch mit Vorsicht genießen, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass Vander als Warwick zurückkehrt. Genau wissen wir es im November, wenn die zweite Staffel anläuft.

