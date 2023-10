Ark Survival Ascended: Sprache ändern – mit diesem Trick wechselt ihr auf deutsch oder englisch

So könnt ihr die Sprache in ARK: Survival Ascended anpassen.

Mit Ark: Survival Ascended ist frisch die Neuauflage des Dino-Survivalhits erschienen – zumindest auf Steam, die Konsolenfassungen kommen erst im November. Anders als im Original fehlt hier aber eine wichtige Einstellung, ihr könnt die Sprache nämlich nicht problemlos anpassen. Mit einem kleinen Trick lässt sich das auf Steam dennoch machen.

So ändert ihr die Sprache auf deutsch oder englisch in ARK: Survival Ascended

Habt ihr bereits in die Einstellungen im Spiel oder auf Steam selbst geschaut, dürfte euch aufgefallen sein, dass ihr hier die Sprache nicht regulär ändern könnt. Allerdings gibt es eine versteckte Option, mit der ihr eine Sprachänderung beim nächsten Start erzwingen könnt.

Dafür geht ihr wie folgt vor:

Klickt mit der rechten Maustaste auf das Spiel in eurer Steam-Bibliothek

Klickt hier auf "Eigenschaften"

Scrollt im Tab "Allgemein" runter zu "Startoptionen"

In der Zeile darunter gebt ihr jetzt das Kommando "-culture=en" für englisch oder "-culture=de" für deutsch ein.

Alternativ könnt ihr diese Änderung auch in den Spieldateien selbst einstellen. Navigiert dafür im Explorer zum Ordner, in dem eure Steam-Spiele gespeichert sind, in der Regel dürfte das unter Programme (x86) > Steam > steamapps > common zu finden sein.

Wählt dann ARK: Survival Ascended > ShooterGame > Saved > Config > Windows > GameUserSettings.ini. Die Datei könnt ihr jetzt mit Notepad bearbeiten. In der letzten Zeile unter "Internationalization" ersetzt ihr den Text dann je nach gewünschter Sprache mit "Culture=en" oder "Culture=de".

Auf den zweiten Teil von ARK müssen wir zwar noch eine Weile warten, aber hier gibt es schon mal den Ankündigungstrailer mit Vin Diesel:

4:23 Im Ankündigungstrailer zu Ark 2 jagt Vin Diesel Dinosaurier

Alle wichtigen Infos zum Ark-Remake samt Konsolen-Release, Crossplay, Neuerungen, Modding und Co. haben wir euch hier auch in der Übersicht zusammengefasst:

Ark: Survival Ascended ist eine Überarbeitung des beliebten Survivalspiels Ark: Survival Evolved. Dabei bekommt die Neuauflage nicht nur dank Unreal Enginge 5 eine ordentliche grafische Aufhübschung, auch am Gameplay und der Nutzerfreundlichkeit wurde gefeilt. So wurden etwa Benutzeroberfläche, Karte und Kamera angepasst, es gibt neue Features beim Charaktereditor und neue Items.

Alle DLCs des Originals bekommt ihr mit Ascended außerdem dazu. Aber auch für die Zukunft sind noch neue Inhalte geplant. Neben saisonalen Events soll es auch neue Dinos und Story-Inhalte geben.