Nach Elden Ring: Erster Gameplay-Eindruck von neuem From Software-Spiel auf GameStar

Armored Core 6, das neue FromSoftware-Spiel, schlägt in eine ganz andere Kerbe als Elden Ring.

Das neue FromSoftware-Spiel wurde während der Game Awards im Dezember enthüllt und erscheint bereits am 25. August 2023. Einige Fans von Elden Ring und Co. dürften allerdings bei der Ankündigung noch ein paar Fragezeichen gehabt haben. Schließlich handelt es sich nicht um ein weiteres Soulslike, sondern um Mech-Action.

Damit begibt sich das renommierte Entwicklerstudio aber nicht auf unbekannten Boden, denn Armored Core 6: Fires of Rubicon setzt eine Reihe fort, die ihren Anfang bereits in den 90ern nahm. Falls ihr die Actionspiele bisher trotzdem verpasst habt, kann GameStar-Kollege Fabiano etwas Licht ins Dunkel bringen. Er bekam nämlich schon mehr zum kommenden Spiel zu sehen.

Erster Gameplay-Eindruck aus Armored Core 6

GameStar-Kollege Fabiano konnte sich 15 Minuten Gameplay anschauen und ein 40-minütiges Interview mit FromSoftware führen. Dabei wurde noch einmal klar, dass Armored Core 6 eindeutig kein Souls-Spiel wird, auch wenn es gewisse Überschneidungen gibt.

In der ausführlichen Plus-Preview teilt Fabiano seine Eindrücke, aber auch seine ganz persönliche Einschätzung mit euch:

Im Kern geht es bei Armored Core darum, euren Kampfroboter zusammenzubauen, ständig zu optimieren und anzupassen und es dann in fordernden Gefechten richtig krachen zu lassen. In der Preview ist die Rede von "gewaltigen Levels", in denen ihr euch mit anderen Mechs anlegt und dabei Schusswaffen, Raketen, aber auch Schwerter und Kettensägen sprechen lasst.

Knackige Bosskämpfe könnt ihr ebenfalls erwarten. Aber auf diese bereitet ihr euch nicht vor, indem ihr bestimmte Attribute levelt, sondern eher, indem ihr euren Roboter in der Werkstatt für die nächste Gegenüberstellung anpasst.

Eine Open World wie Elden Ring wird das Spiel übrigens nicht haben und auch zu Dark Souls unterscheidet sich der Aufbau, denn der Fortschritt in Armored Core 6 ist missionsbasiert. Anders als einige der Vorgänger setzt das Spiel aber hauptsächlich auf den Einzelspielermodus, auch wenn Multiplayer-Komponenten vorhanden sein werden.

In der Storykampagne übernehmt ihr - logischerweise - die Rolle eines Mechpiloten, der einen Auftrag auf dem Planeten Rubicon erledigen soll. Dabei erwartet ihn ein apokalyptisches Szenario. Nach und nach deckt der namenlose Held Geheimnisse auf, die die ganze Menschheit betreffen. Und keine Angst: Es macht nichts, falls ihr die Vorgängertitel nicht gezockt habt.

Wie sieht es bei euch aus: Seid ihr FromSoftware-Fans und werdet ihr auch Armored Core 6 im Auge behalten oder seid ihr dabei raus?