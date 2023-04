Die besten Souls-Spiele: Elden Ring und Co. im großen Community-Ranking

Wir wollten wissen, welche der großen Souls-Spiele euch am besten gefallen.

Im Souls-Genre fehlt es wirklich nicht an Nachschub. Seit Elden Ring sind die Action-RPGs, bei denen ihr Gefahr lauft, eure Erfahrungspunkte bei wiederholtem Tod zu verlieren, so beliebt wie noch nie. Daher wollten wir von euch wissen, welche Soulslikes eigentlich eure liebsten sind: FromSoftwares erstes "richtiges" Open World-Spiel oder vielleicht doch einer der großen Genre-Titel von einem anderen Studio?

Ihr habt eure Top Ten gewählt. Dabei musstet ihr euch nicht auf ein einziges Spiel festlegen, sondern durftet eure drei Lieblinge auswählen.

*Stand der Auswertung: 13. April 2023, 14:25 Uhr

Platz 10: Code Veine

1%, 98 Abstimmungen

Auf den zehnten Platz hat es ganz knapp das Souls-Spiel von Entwicklerteam Shift und Publisher Bandai Namco geschafft. Das 2019 erschienene Code Vein setzt auf Anime-Optik und erzählt seine Geschichte im Gegensatz zu FromSoftwares Storys sehr klar. Als Setting dient eine Vampir-Apokalypse.

Platz 9: Nioh 2

2%, 167 Abstimmungen

Kaum verwunderlich, dass es auch ein Action-RPG von Team Ninja in diese Liste geschafft hat. Nioh 2 bringt ein noch ausgefeilteres Kampfsystem mit als der Vorgänger und spielt wieder im histo-mythologischen Japan. Anders als im ersten Spiel können wir dieses Mal unseren Charakter im Editor frei gestalten.

Platz 8: Dark Souls 2

2%, 226 Abstimmungen

2014 erschien der direkte Nachfolger zum ersten Dark Souls, ein Jahr später gab es dann noch mal die überarbeitete Scholar of the First Sin-Version. In diesem Ableger geht es nicht erneut nach Lordran, sondern nach Drangleic, aber erneut stehen düstere High Fantasy, tragische Geschichten und knallharte Bosskämpfe auf dem Programm.

Platz 7: Star Wars Jedi: Fallen Order

5%, 523 Abstimmungen

Noch vor Dark Souls 2 seht ihr Fallen Order. Der Titel im Star Wars-Universum, bei dem wir in die Rolle des Helden Cal Kestis schlüpfen, setzt auf klassisches Storytelling mit Zwischensequenzen. Beim Gameplay spielen gut getimte Paraden eine große Rolle. Anders als FromSoftware stellt Entwicklerstudio Respawn außerdem Schwierigkeitsgrade zur Wahl.

Platz 6: Demon's Souls

6%, 630 Abstimmungen

Auf dem sechsten Platz ist Dark Souls-Vorläufer Demon's Souls gelandet, das 2021 ein schickes Remake für die PS5 erhalten hat. Das Original ist ausschließlich für PS3 herausgekommen. Demon's Souls ist der Dark Souls-Reihe sehr ähnlich, nicht zuletzt mit seinem Horror-Fantasy-Setting, unterscheidet sich aber auch in einigen Punkten wie beispielsweise den Weltentendenzen.

Platz 5: Sekiro: Shadows Die Twice

9%, 906 Abstimmungen

Mit Sekiro hat FromSoftware 2019 ganz neue Pfade eingeschlagen, was offensichtlich bei euch gut ankommt und dem Actionspiel einen fünften Platz beschert hat. Sekiro schickt uns ins mythologische Japan, wo wir dieses Mal einen festgelegten Charakter spielen. Zentrales Spielelement ist es, mit präzisen Paraden die gegnerische Haltung zu brechen.

Platz 4: Dark Souls

10%, 992 Abstimmungen

So beliebt das erste Dark Souls auch ist, für einen Platz auf dem Treppchen hat es bei euch nicht ganz gereicht. Bei vielen Fans dürften sich die Erinnerungen an die erste Reise durch die düstere Fantasywelt Lordran eingeprägt haben. Der Doppelbosskampf gegen Ornstein und Smough im prächtigen Anor Londo gilt immer noch als einer der gefürchtesten. Dark Souls hat zwar kein Remake, aber immerhin ein Remaster spendiert bekommen.

Platz 3: Dark Souls 3

2:33 Dark Souls 3 - Launch-Trailer mit vielen Spoilern

14%, 1.415 Abstimmungen

Den untersten Platz auf dem Siegertreppchen hat sich Dark Souls 3 geschnappt. Der Titel entführte uns 2016 unter anderem erneut nach Anor Londo und in das Hub-Areal, den Feuerbandschrein aus Dark Souls, nur dass sich dort einiges verändert hatte.

Das dritte Dark Souls hat auch wieder jede Menge fiese Bosse im Gepäck, wie beispielsweise den König des Sturms oder Schwester Friede im Ashes of Ariandel-DLC. Die beiden Erweiterungen zum Spiel bringen spannende neue Settings mit und kamen richtig gut an.

Platz 2: Bloodborne

3:31 Bloodborne - Neuer Gameplay-Trailer von den Game Awards 2014

20%, 1.995 Abstimmungen

Obwohl das Genre "Souls" im Name trägt, sind auf den zwei vorderen Plätzen Spiele, die das Wort nicht im Titel haben. Auf Platz 2 hat es das PS4-exklusive Bloodborne mit ganzen 20 Prozent der Stimmen geschafft. Kein Wunder, denn das düstere Action-RPG besticht auf der einen Seite mit seinem viktorianischen Lovecraft-Setting, auf der anderen Seite aber auch mit einem ausgeklügelten, schnellen Kampfsystem.

Die Trickwaffen, die wir in Bloodborne nutzen, um Werwölfe und andere Monster zu schnetzeln, sehen nicht nur stilvoll aus, sondern lassen sich sogar transformieren. Außerdem wird aggressives Vorgehen belohnt, da wir mit Treffern Gesundheit zurückgewinnen können. Warum ein Remake richtig viel Sinn machen würde, erfahrt ihr hier.

Hier geht es übrigens zum Redaktions-Ranking der Soulslikes von FromSoftware:

Platz 1: Elden Ring

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

28%, 2.837 Abstimmungen

Der erste Platz dürfte kaum eine Überraschung sein, schließlich ist Elden Ring allgemein so beliebt wie kein anderer Souls-Titel und hat es geschafft, eine ganz neue Spielerschaft an das Genre heranzuführen.

Mit dem 2022 erschienen Action-RPG wagte FromSoftware (nach dem gerne "Open Schlauch" genannten Mischkonzept früherer Titel) endgültig den Sprung in die Open World. Diese ist allerdings keineswegs mit Quest Markern gefüllt, sondern steckt voller Geheimnisse, die wir selbst erkunden müssen.

In der offenen Welt können Spieler*innen Gefahren - zumindest erst einmal - einfacher umgehen als in den lineareren Levels der Dark Souls-Reihe. Außerdem sorgen einige andere Erleichterungen wie die Geisteraschen, die uns im Kampf unterstützen, für mehr Zugänglichkeit.

Hättet ihr mit diesem Ausgang der Umfrage gerechnet oder seid ihr über eine Platzierung erstaunt?