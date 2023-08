Armored Core 6-Trophäen: Die schwerste Platin des Jahres

Was ihr für Platin in Armored Core 6 machen müsst, erfahrt ihr hier.

Ging die Trophäe für die schwerste Platin des Jahres vor wenigen Tagen noch an das Remake von Resident Evil 4, haben wir nach dem Release von Armored Core 6 einen neuen Spitzenreiter. Wollt ihr im Actionspiel alle Erfolge abstauben, müsst ihr euren Mech in Perfektion beherrschen.

Hier im Guide führen wir euch zunächst alle Trophäen auf und sagen euch im Anschluss, warum es eine solch große Herausforderung ist, die Platin einzuheimsen.

Alle Trophäen in Armored Core 6

Wie viele Trophäen gibt es? 30 Stück: 14x Bronze, 10x Silber, 5x Gold und für das Meistern aller Erfolge winkt natürlich die Platin-Trophäe.

Alle Bronze-Trophäen (14)

Unerlaubtes Eindringen - Mission abgeschlossen: Unerlaubtes Eindringen

- Mission abgeschlossen: Unerlaubtes Eindringen Operation Mauerkletterer - Mission abgeschlossen: Operation Mauerkletterer

- Mission abgeschlossen: Operation Mauerkletterer Kontakt - Mission abgeschlossen: Beobachtungspunkt angreifen

- Mission abgeschlossen: Beobachtungspunkt angreifen Ozeanüberquerung - Mission abgeschlossen: Ozeanüberquerung

- Mission abgeschlossen: Ozeanüberquerung Eine neue Bedrohung - Mission abgeschlossen: Angriff auf den alten Raumhafen

- Mission abgeschlossen: Angriff auf den alten Raumhafen Ayre und das Coral - Mission abgeschlossen: Eiswurm zerstören

- Mission abgeschlossen: Eiswurm zerstören In unbekanntes Gebiet - Mission abgeschlossen: Unterirdische Erkundung – Abgrund 3

- Mission abgeschlossen: Unterirdische Erkundung – Abgrund 3 Umerziehung - Mission abgeschlossen: Erreiche den Coral-Zusammenfluss

- Mission abgeschlossen: Erreiche den Coral-Zusammenfluss Die schwebende Stadt - Mission abgeschlossen: Eroberung der unbewohnten schwebenden Stadt

- Mission abgeschlossen: Eroberung der unbewohnten schwebenden Stadt Vermisst - Mission abgeschlossen: Vermisst

- Mission abgeschlossen: Vermisst Training abgeschlossen - Alle Trainingsprogramme abgeschlossen

- Alle Trainingsprogramme abgeschlossen Hardware-Ingenieur - AC montiert

- AC montiert Software-Ingenieur - OS deines AC verbessert

- OS deines AC verbessert Grafikdesigner - Farben deines AC geändert

Einordnung: Um alle Bronze-Trophäen zu bekommen, müsst ihr die Kampagne samt den Trainingsmissionen durchspielen. Die restlichen drei Trophäen habt ihr schnell beisammen, indem ihr euren Mech anpasst.

Montiert ihr an eurem Mech neue Teile und ändert seine Farben, winken Bronze-Trophäen.

Alle Silber-Trophäen (10)

Das Feuer von Raven - Ende erreicht: Das Feuer von Raven

- Ende erreicht: Das Feuer von Raven Befreier von Rubicon - Ende erreicht: Befreier von Rubicon

- Ende erreicht: Befreier von Rubicon Alea Iacta Est - Ende erreicht: Alea Iacta Est

- Ende erreicht: Alea Iacta Est Waffensammler - Alle Waffenteile besorgt

- Alle Waffenteile besorgt Externe-Teile-Sammler - Alle Rahmenteile besorgt

- Alle Rahmenteile besorgt Interne-Teile-Sammler - Alle inneren Teile besorgt

- Alle inneren Teile besorgt Erweiterungssammler - Alle Kern-Erweiterungen besorgt

- Alle Kern-Erweiterungen besorgt Kampfprotokollsammler - Alle Kampfprotokolle besorgt

- Alle Kampfprotokolle besorgt Datenprotokollsammler - Alle Kampfprotokolle besorgt

- Alle Kampfprotokolle besorgt Testlauf abgeschlossen - Bewertungsprogramm für Kampfgeschick in der Arena abgeschlossen.

Einordnung: Um euch alle Silber-Trophäen zu schnappen, müsst ihr für die Freischaltung aller Enden Armored Core 6 insgesamt drei Mal durchspielen und zudem viel Zeit in der Arena verbringen.

Alle Gold-Trophäen (5)

Der perfekte Söldner - Alle Missionen mit einer S-Rang-Bewertung abgeschlossen

- Alle Missionen mit einer S-Rang-Bewertung abgeschlossen Sternengucker - Alle Missionen abgeschlossen

- Alle Missionen abgeschlossen Arenameister - Alle Arena-Programme abgeschlossen

- Alle Arena-Programme abgeschlossen Werteinhaber - Alle Teile besorgt

- Alle Teile besorgt Tuningexperte - Alle OS-Verbesserungen durchgeführt.

Einordnung: Für die Gold-Trophäen müsst ihr das Spiel sozusagen zu 100% samt aller Missionen, Programmen und den besten Rang-Bewertungen meistern.

Wollt ihr alle Gold-Trophäen abstauben, müsst ihr euch den 29 Mechs in der Arena stellen.

Warum Platin so absurd schwer ist

Waren die Platin-Trophäen in From Softwares' Souls-Spielen vor allem mit viel Fleiß verbunden, benötigt ihr in Armored Core 6 vor allem puren Skill – ihr müsst nämlich alle Missionen mit einem S-Rang abschließen.

Das bedeutet der S-Rang: Habt ihr eine Mission einmalig beendet, könnt ihr sie aus dem Einsatzmenü heraus wiederholen. Wollt ihr euch den S-Rang schnappen, müsst ihr drei Punkte beachten: Nehmt wenig bis kaum Schaden und verschießt möglichst wenig Munition. Zudem dürft ihr an keinem Kontrollpunkt neu laden.

Einige der frühen Missionen werdet ihr mit verbesserter Ausrüstung und ein wenig Übung recht schnell im S-Rang abschließen können.

Großer Knackpunkt sind jedoch mehrere der Akt- und Zwischen-Bosse. Sie allein zu besiegen, ist schon fordernd genug. Sie jedoch zu besiegen und dabei nicht nur möglichst wenig Schaden zu nehmen und wenig Munition zu verbrauchen, sondern vor allem ohne vom Kontrollpunkt neu zu laden, ist schlicht absurd schwer – zumal ihr vor manch Akt-Boss sogar noch Zwischenbosse ausschalten müsst.

Verratet uns doch einmal die härteste Platin, die ihr euch je geschnappt habt. Und auch, ob ihr trotz enormer Herausforderung noch Lust auf die begehrte Trophäe in Armored Core 6 habt.