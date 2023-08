Armored Core 6: 7 Tipps und Tricks für Genre-Neulinge, die euch das Mech-Leben erleichtern

Armored Core 6: Fires of Rubicon ist ein fantastisches Actionspiel mit viel Tiefgang beim Gameplay. Es ist aber auch ein FromSoftware-Spiel und dadurch teilweise extrem fordernd, besonders für Neulinge im Mecha-Genre. Wir haben sieben grundlegende Tipps für euch, die den Einstieg in eure Kampfroboter-Karriere erleichtern können.

Nutzt die Beweglichkeit eures Mechs

In den meisten Actionspielen seid ihr mehr oder weniger an den Boden gebunden. Ihr könnt vielleicht springen, die meisten Bewegungen finden aber entweder nach links und rechts oder nach vorne und hinten statt. In Armored Core 6 könnt ihr dank dem Boost eures Mechs aber auch durch den Raum über euch fliegen. Nutzt das in den Kämpfen unbedingt aus, um gegnerischen Attacken einfach auszuweichen und selbst aus besseren Positionen anzugreifen.

Probiert verschiedene Builds aus

Armored Core 6 bietet euch extrem viele Möglichkeiten, euren Mech anzupassen. Je nach Waffen und Chassis-Teilen spielt sich eure Kampfmaschine fast grundsätzlich verschieden. Wenn ihr Ausrüstung verkauft, bekommt ihr den vollen Preis erstattet, ihr könnt also problemlos mehrere Builds ausprobieren und solltet das auch tun. Ein schwieriger Kampf ist häufig deutlich leichter, wenn ihr euren Mech auf eine passende Taktik ausrichtet.

So funktioniert die Stagger-Leiste

Ein wichtiger Teil bei den Kämpfen von Armored Core 6 ist die Stagger-Leiste. Die befindet sich direkt über der Lebensanzeige eurer Gegner und füllt sich mit jedem Treffer, den ihr landet. Wenn sie voll ist, wird der Feind kurze Zeit bewegungsunfähig und anfälliger für Schaden. Ihr solltet versuchen, eure stärksten Waffen so einzusetzen, dass sie euch dann zu Verfügung stehen. Bestimmte Waffen sind auch besonders effektiv darin, die Stagger-Leiste zu füllen. Diese erkennt ihr an einem hohen Impact-Wert.

Unser Test zum Spiel Armored Core 6 im Test: From Software kann nicht nur Souls von Dennis Michel

Seid nicht zu passiv

Besonders wenn ihr zuvor andere Spiele von FromSoftware gespielt habt, könntet ihr leicht diesen Fehler machen. Der erste Instinkt bei einem schweren Spiel ist oft, vorsichtig zu spielen und auf Distanz zu gehen. In Armored Core 6 ist genau das aber häufig euer Verderben. Ihr steuert einen Roboter, der bis zu vier zerstörerische Waffen tragen kann. Die solltet ihr möglichst auch einsetzen. Ihr solltet natürlich nicht kopflos in jeden Kampf stürmen, zu viel Passivität gibt euren Gegnern aber vor allem mehr Zeit, um euch anzugreifen.

Spielt die Tutorial-Missionen

Eigentlich eine klare Sache, hier aber besonders wichtig. Armored Core 6 serviert euch in mehreren Häppchen eine ganze Reihe an Tutorial-Missionen. Hier lernt ihr grundlegende Tricks und könnt bestimmte Items ausprobieren. Außerdem schaltet ihr durch das Abschließen der Missionen neue Teile frei, die ihr dann in euren Mech einbauen könnt.

Nutzt die Arena für Upgrades

Nach einiger Zeit schaltet ihr die Arena frei. Hier tretet ihr in insgesamt 29 direkten Duellen gegen andere Mechs an und klettert langsam im Rang nach oben. Die Fights dauern in der Regel nicht mehr als zwei Minuten, lohnen sich aber immens. Neben Geld und Bauplänen schaltet ihr nämlich auch OS-Chips frei. Mit diesen könnt ihr dann permanente Upgrades wie neue Fähigkeiten oder verbesserte Reperaturkits freischalten. Das kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen!

Vergesst nicht euren Scan

Wenn ihr auf dem D-Pad nach unten drückt, könnt ihr mit eurem Mech einen Scan ausführen. Dadurch werden Gegner und bestimmte Orte in eurer direkten Umgebung angezeigt. In manchen Levels könnt ihr so versteckte Kisten finden, in denen neue Ausrüstung auf euch wartet. Ihr könnt außerdem vorab nachschauen, ob sich hinter einer Tür oder Ecke Gegner befinden.

Habt ihr noch mehr gute Tipps für den Start in Armored Core 6? Dann schreibt sie uns in die Kommentare!